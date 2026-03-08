Son Mühür- Dokuzuncu gününe giren ABD-İsrail-İran savaşında ilk kez İran ekonomisinin can damarı olan petrol tesisleri hedef alındı.

Saldırılarda büyük hasar alan tesislerden çıkan kara dumanlar Tahran, Tebriz ve Buşehr semalarını kapladı.

''Dün gece İran’ın petrol altyapısı yoğun hava saldırılarının hedefi oldu. Sabah çiseleyen yağmurda siyah partiküller, petrol olduğu görülüyor.'' diyen gazeteci Ahmet Yeşiltepe,

''Tahran’daki Şahran, Kerec, Tebriz petrol depoları ve Basra Körfezi’ndeki Buşehr tesislerinden sabah saatlerinde hala siyah dumanlar yükseliyor.



Bazı bölgelerde yangınların tanklara sıçradığı ve petrol buharının gökyüzüne yayıldığı bildiriliyor.

Bu saldırılar savaşın başından beri ilk kez petrol depolarını doğrudan hedef aldı'' hatırlatmasında bulundu.



İsrail muhalefeti de aynı havada...



''İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ise İran’ın petrol ihracatının kalbi olan Hark Adası’nın vurulması çağrısı yaptı'' mesajı veren Yeşiltepe,

''Çünkü İran ham petrolünün yaklaşık %90’ı bu ada üzerinden dünya piyasalarına çıkıyor. Bana göre, petrol depolarının hedef alınması, savaşın askeri hedeflerden ekonomik boğma stratejisine kaydığını gösteriyor.

Bu, Washington ve Tel Aviv’in kısa vadede rejim değişikliği beklentisinin zayıfladığını ve İran’ı uzun süre toparlanamayacak bir ekonomik yıpratma savaşına sürüklemek istediğini düşündürüyor'' değerlendirmesinde bulundu.