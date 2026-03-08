Son Mühür- İsrail bir yandan ABD'nin desteğiyle İran'da diğer yandan Lübnan ve Gazze'de uluslararası hukuk kurallarını kağıt üzerinde bırakmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.



Filistinli kadınlardan 17'sinin herhangi bir suçlama yöneltilmeden "idari tutuklu" olarak hapsedildiği kaydedilen açıklamada, 16 kadının provokasyon iddiasıyla tutulduğu, 5'inin ise farklı suçlamalarla itham edildiği aktarıldı.

Gözaltıların üniversite öğrencisi, aktivistlerin yanı sıra ev hanımı ya da doğrudan siyasi faaliyeti olmayanları da kapsadığı belirtildi.

Filistinli kadın ve çocuklar...



Filistinli kadınların çoğunun, gözaltı anında fiziksel, psikolojik ve cinsel saldırılara maruz kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, gözaltı ve hapishane sürecine tanık olanlar, Filistinli kadınların taciz, çıplak arama ve tecavüz tehdidine maruz kaldığını ifade ediyor.

Ortak açıklamada, hapishanelerin sürekli soykırım suçunun işlendiği alanlardan biri haline geldiği, işkence kamplarına dönüştüğüne işaret edilerek Filistinli tüm kadınların, hiçbir koşul veya kısıtlama olmaksızın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.