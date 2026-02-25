Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ile ABD temsilcilerinin İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Toplantıda Ukrayna’nın yeniden inşası ve Rusya ile planlanan üçlü görüşmenin hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

Üst düzey isimler görüşmeye katılacak

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna heyetinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev’in yer alacağını duyurdu. ABD tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in toplantıya katılacağı bildirildi.

Gündemde yeniden kalkınma süreci var

Cenevre’de yapılacak görüşmenin ana başlıklarından birinin Ukrayna’nın yeniden kalkınma süreci olacağı belirtildi. Savaşın yol açtığı yıkımın ardından altyapı, ekonomi ve yatırım konularında uluslararası iş birliği seçeneklerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Üçlü toplantının hazırlıkları değerlendirilecek

Zelenskiy, görüşmede ayrıca Rusya ile yapılması planlanan üçlü toplantının hazırlıklarının da ele alınacağını ifade etti. Söz konusu toplantının mart ayı başında düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Diplomatik temaslar hız kazanıyor

Cenevre’deki temasların, savaşın seyrine ilişkin diplomatik girişimlerin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Görüşmenin, uluslararası müzakere sürecine ve Ukrayna’nın ekonomik toparlanma planlarına katkı sağlaması bekleniyor.