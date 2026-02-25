Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne kapı aralayacak mutlak butlan tartışmalarının bir kez daha raftan indiği süreçte, parti içi muhalif isimlere yönelik ihraç kararları tansiyonu yükseltti.

Farklı görüşler olabilir...



''Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi kültüründe ve tarihsel geleneğinde parti içi muhalefet ve farklı görüşlerin varlığı her zaman olmuştur. Bu durum, partimizin demokrasiye olan inancının ve çoğulcu siyaset anlayışının doğal bir sonucudur'' hatırlatmasında bulunan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,

''2018 genel seçimlerinin ardından dönemin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ettiğim süreçte, Parti Meclisi kararıyla ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştim. Ancak gerek Sayın Genel Başkan gerekse de parti yöneticileri disiplin sürecine müdahale etmediler'' ifadesine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrım sonrası...



''Hukuki haklarımı savunma imkânı bulduğum adil bir süreç işletilmiştir'' diyen Gürsel Erol,

''Bu sürecin sonunda kınama cezası almış, ardından yapılan ilk büyük kurultayda hiçbir listede yer almamama rağmen 824 oy alarak partimizin tarihinde en yüksek oyla seçilen bağımsız Parti Meclisi üyesi olma onurunu yaşamıştım.

Siyasette zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanabilir; ancak günün sonunda herkesin birbirine ihtiyaç duyduğu görüş ayrılıklarıdır. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey ayrışma değil, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmektir'' mesajı verdi.

