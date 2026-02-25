Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla Marmaray hattında ek tren seferleri planlandığını duyurdu. Yapılan düzenlemenin, özellikle iş çıkışı saatlerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçmesi hedefleniyor.

Yoğunluk iftar saatlerinde artıyor

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Ramazan ayında vatandaşların iftara yetişmek için toplu taşımayı daha yoğun kullandığına dikkat çekildi. Bu nedenle Marmaray hattında belirli saatlerde ilave tren seferleri planlanarak yolcu akışının rahatlatılması amaçlandı.

Ek seferlerin saatleri açıklandı

Ramazan ayı süresince uygulanacak ek Marmaray seferleri şu şekilde duyuruldu:

17.42 Maltepe – Halkalı

18.10 Söğütlüçeşme – Halkalı

17.42 Halkalı – Pendik

18.05 Yenikapı – Pendik

Amaç: Yolcu konforunu artırmak

Ek seferlerle birlikte Marmaray hattındaki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların iftar saatine daha rahat ulaşım sağlaması hedefleniyor. Düzenlemenin, Ramazan boyunca İstanbul içi ulaşımda önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, yolcuların seyahatlerini planlarken ek sefer saatlerini dikkate almalarının faydalı olacağını belirtti.