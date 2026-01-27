Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaş ve diplomatik temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen üçlü müzakerelerin 1 Şubat’ta yeniden devam edeceğini açıkladı.

Savaşta son durum: Enerji sorunları devam ediyor

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde enerji altyapısında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Başkent Kiev’in mevcut koşullar altında en büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Zelenskiy, saldırıların sivil yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Üçlü müzakereler Abu Dabi’de yürütülüyor

Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Abu Dabi’de bir araya geldiğini söyledi. Görüşmelerin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin arabuluculuğunda devam ettiğini kaydetti.

1 Şubat için anlaşma sağlandı

Zelenskiy, müzakerelere katılan heyetlerin, üçlü görüşmelerin 1 Şubat’ta sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Sürecin hızlandırılmasının olumlu olacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın ele alınacak tüm başlıklar için hazırlıklarını sürdüreceğini dile getirdi.

“Ukrayna görüşmelere hazır olacak”

Açıklamasında müzakere sürecine verdikleri öneme dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna tarafının görüşülmesi ve uzlaşılması gereken tüm konularda hazır olmayı hedeflediğini ifade etti. Sürecin seyrinin, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarla netlik kazanması bekleniyor.