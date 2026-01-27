Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalı seyir, döviz kurlarındaki değişim ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?”, “Akaryakıtta son tablo ne?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruşluk artış yapıldı.

27 Ocak 2926 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.21 TL

Motorin litre fiyatı: 57.36 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 58.44 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.71 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL