Türk tekstil sektörünün duayenlerinden Ahmet Zeki Başeskioğlu'nun 95 yaşındaki vefatından sonra mirası ve mal varlığı merak konusu olurken, kamuoyunda somut bir servet rakamı açıklanmadı; 1958'de kurduğu Zeki Triko markası, ekonomik zorluklar nedeniyle 2022'de icradan satıldı ve 2020'de isim hakları aile dostu Gökhan Göksel'e devredildi, bu durum büyük bir servet birikiminin kalmadığını işaret ediyor, ailesi ise miras dağılımı hakkında sessiz kaldı.

Zeki Başeskioğlu'nun serveti ne kadar?

Başeskioğlu'nun mal varlığı, şirketin satışıyla büyük ölçüde erimiş görünüyor; Zeki Triko'nun icra yoluyla elden çıkarılması, faaliyetlerinin 2021'de durması ve markanın Aydınlı Grup gibi rakiplere benzer şekilde küçülmesi, servetin sınırlı kaldığını gösteriyor, 2018'de oğlu Mümtaz Başeskioğlu'nun boşanma davasında talep edilen 4 milyon TL tazminat gibi detaylar dışında resmi bir envanter yok.

Miras dağılımı hakkında bilinenler sınırlı; dört çocuğu Feyyaz, Mümtaz, Yılmaz ve Birben Başeskioğlu'na eşit paylaştırma ihtimali yüksek olsa da, şirketin önceden satılması ve isim hakkının devri aile içi anlaşmalarla çözülmüş olabilir, torunu Buse Başeskioğlu'nun vefat duyurusunda maddi detaylara değinmemesi de gizliliği koruduğunu düşündürüyor.

Zeki Triko markasının değeri

Türk tekstil ve moda sektörünün ikonik markalarından Zeki Triko, 1958'de Ahmet Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan bir efsane olarak, özellikle 1980'lerde supermodellerle yaptığı global kampanyalarla uluslararası üne kavuştu; Cindy Crawford, Claudia Schiffer gibi isimlerin yüzü olduğu mayo ve iç giyim koleksiyonları, markayı Avrupa ve ABD pazarlarında milyonlarca dolarlık ciroya ulaştırdı, 1990'larda yıllık satış hacmi 20 milyon doları aşarken, Türk modasını dünya vitrinine taşıyan bir simge haline geldi. Markanın değeri, sadece ticari cirosundan öte, kültürel bir miras olarak ölçülür; Başeskioğlu'nun vizyonuyla oluşturduğu kalite standardı ve yenilikçi tasarımlar, bugün bile sektörde referans noktası oluşturuyor, ancak pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar bu mirası zorladı.

Zeki Triko'nun güncel marka değeri, 2021'deki icra satışıyla dramatik bir düşüş yaşadı; alacaklılar tarafından İstanbul 13. İcra Dairesi'nde satılan markanın bedeli resmi olarak açıklanmasa da, 2019-2020 dönemindeki cirosu 10 milyon dolara yakındı ve bu, potansiyel değerini yansıtıyordu. Satış sonrası isim hakları 2020'de kurucunun aile dostu Gökhan Göksel'e devredildi, mağazalar ise Antalyalı iş insanı Şefik Kaya'ya geçti, ancak mahkeme kararıyla Göksel'in "Zeki" markasını online platformlarda yeniden canlandırma hakkı doğdu; Göksel, 3-4 milyon dolarlık pazarlama bütçesiyle markayı "Zeki Mayo" olarak dönüştürerek, Skims gibi rakiplere meydan okumayı hedefliyor, bu da markanın gelecekteki değerini 5-10 yıl içinde milyonlarca euro seviyesine çıkarabilecek bir potansiyel taşıyor.