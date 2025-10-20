Türk moda sektörünün efsanevi ismi Ahmet Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko markasının kurucusu olarak 95 yaşında aramızdan ayrıldı ve arkasında nesiller boyu ilham verecek bir tekstil mirası bıraktı; 1930'da Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan Başeskioğlu, gençliğinde İzmir'e göç ederek şapka ve çorap ticaretinden konfeksiyona uzanan yolculuğunda, 1969'daki ilk ihracatından 1984'te supermodellerle global mayo kampanyalarına kadar Türk modasını dünyaya taşıdı, evinde yemek yerken doğal sebeplerle vefat eden iş insanının cenazesi Şişli Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos'a defnedildi, ailesi ve sektör temsilcileri derin üzüntü yaşadı.

Zeki Başeskioğlu Aslen Nereli?

Ahmet Zeki Başeskioğlu, 1930 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu ve aslen Akseki kökenlidir; fakir bir ailenin çocuğu olarak genç yaşta ailesiyle İzmir'e göç etti, burada şapka satışı ve çorapçılıkla iş hayatına atıldı, ardından tekstil sektöründe yükseldi ve Zeki Triko'yu kurdu.

Eşi Kim?

Zeki Başeskioğlu'nun eşi Yüksel Başeskioğlu, şirketin başarısında büyük rol oynayan destekleyici bir figürdü; eski çalışanlara göre "gerçek bir anne gibi" davranan Yüksel Hanım, 2013 yılında vefat etti ve ölümü aile ile şirket dinamiklerini derinden etkiledi.

Çocukları Kim?

Başeskioğlu'nun dört çocuğu bulunuyor: Üç oğlu Feyyaz Başeskioğlu, Mümtaz Başeskioğlu ve Yılmaz Başeskioğlu ile kızı Birben Başeskioğlu; Feyyaz, babasıyla birlikte yaşıyordu ve emeklilik döneminde ona eşlik etti, Mümtaz ise 2018'de boşanma davasında "4 kardeşim daha var" diyerek aile yapısını ima etti, Birben cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Ailesi Hakkında

Başeskioğlu ailesi, tekstil sektöründe nesiller boyu etkili oldu; torunu Buse Başeskioğlu, dedesinin vefatını sosyal medyada duyurdu ve aile şirketin dağılmasında iç anlaşmazlıklarla anıldı, ancak Zeki'nin çocukları onun değerlerini ve iş mirasını sürdürmeye çalışıyor.