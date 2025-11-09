Bereketli Topraklar dizisinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali gibi isimlerle birlikte oynayan Zehra Kelleci, genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı bir çıkış sergiliyor. İzmir doğumlu olan oyuncu, son yıllarda hem televizyon projelerinde hem de tiyatroda etkili performanslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Kelleci'nin canlandırdığı “Karaca” karakteri, Adana'da yaşanan olayların merkezinde yer alıyor.

Dizide Karaca karakteri Nevin’in kuzeni olarak hikayeye dahil oldu. Karaca, Adana’ya gelişiyle birlikte umut ve saflığı temsil ediyor. Saf bir ışık gibi görülen karakter, hikaye ilerledikçe şehirdeki karanlık olayların tam ortasında kalıyor. Bereketli Topraklar dizisinin duygusal dinamiğinde Karaca karakterinin bu yönü izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Zehra Kelleci'nin Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

Zehra Kelleci, 2000 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Amerikan Koleji’nde eğitim aldıktan sonra İstanbul’da Koç Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında başladığı oyunculuk serüvenini tiyatro eğitimleriyle destekledi. Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu'nda, Bahçe Galata’da, Yasemin Tüzün ve Çetin Sarıkartal gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. Kelleci ayrıca çeşitli projelerde yer alarak ekran deneyimini pekiştirdi.

Üniversite eğitimiyle birlikte profesyonel hayata da adım atan oyuncu, bir süre satış elemanı olarak da çalıştı. Kelleci, Rezzan Çakır Menajerlik Ajansı’nda kayıtlı bulunuyor. Son dönemin başarılı genç isimlerinden olan Zehra Kelleci, kısa sürede televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı.

Zehra Kelleci'nin Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Kariyerinde ön plana çıkan projeler arasında Yüzyıllık Mucize (Seray karakteri) ve Kızıl Goncalar (Feyza rolü) gibi diziler yer alıyor. 2025 yılında Bereketli Topraklar dizisinde Karaca karakterine hayat vermeye başladı. Oyuncu televizyon kariyerine bu projelerdeki başarısıyla adını duyurdu. Ayrıca tiyatro sahnesinde de çeşitli eğitimlerle kendisini geliştirdi.

Yüzyıllık Mucize dizisinde Seray; Kızıl Goncalar dizisinde ise Feyza karakterini canlandırdı. Bereketli Topraklar dizisinde Karaca karakteriyle dikkat çeken oyuncu, genç yaşına rağmen sektörde hızla yükseliyor.

Zehra Kelleci Kimdir?

Doğum Yılı: 2000

Doğum Yeri: İzmir

Yaşı: 25

Eğitim: İzmir Amerikan Koleji ve Koç Üniversitesi İşletme Bölümü

Boyu: 1.72 m

Kilosu: 55 kg

Göz Rengi: Yeşil

Sahne Eğitimleri: Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu, Bahçe Galata, Yasemin Tüzün, Çetin Sarıkartal

Rol Aldığı Diziler: Yüzyıllık Mucize (Seray), Kızıl Goncalar (Feyza), Bereketli Topraklar (Karaca)

Oyuncunun yeni projeler ve sosyal medya paylaşımları geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.