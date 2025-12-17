Show TV'nin fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, 17 Aralık Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde birbirinden renkli konukları ağırlıyor. Programın bu haftaki en dikkat çeken sürprizi, kamuoyunda "Alibeyköy Mısır Heykeli"nin yaratıcısı olarak tanınan ressam ve heykeltıraş Orhan Albaş oldu. Sanatçı, kendine has üslubu ve eserleriyle ilgili sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından bu kez BKM sahnesinde izleyici karşısına çıktı.

Programda ayrıca spor medyasının sevilen isimleri Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece de konuk olarak yer aldı. Futbol dünyasındaki analizlerini mizahi bir dille sahneye taşıyan yorumcular ve sıra dışı sanatçı Orhan Albaş, skeçlerdeki performanslarıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Orhan Albaş Kimdir?

1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Orhan Albaş, sanat hayatına küçük yaşlarda resim yaparak başladı. Kamuoyunda en çok, İstanbul Alibeyköy meydanına yaptığı ve sosyal medyada uzun süre konuşulan "Mısır Heykeli" ile tanındı. Kendisini "halkın sanatçısı" olarak tanımlayan Albaş, sanatın ulaşılabilir olması gerektiğini savunarak "3 günde resim yapmayı öğrettiği" teknikleriyle de gündeme geldi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok duvar resmi ve heykel çalışması bulunan Albaş, programda hem eserleri hem de sanat görüşüyle ilgili esprili diyaloglara imza attı.

Güldür Güldür Show: Kahkahanın Adresi

Televizyon ve tiyatro tarihine adını yazdıran Güldür Güldür Show, BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) yapımı olarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ali Sunal’ın moderasyonunda sahnelenen program, güncel olayları, toplumsal durumları ve insan ilişkilerini mizahi bir dille ele alan skeçlerden oluşuyor. Doğaçlama yeteneği yüksek oyuncu kadrosu ve seyirciyle kurulan interaktif iletişim, programı yıllardır ekranın en çok izlenen yapımlarından biri haline getirdi.

Programın başarısında geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu büyük rol oynuyor. Kadroda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz ve Helin Elif Balcı gibi tiyatro kökenli isimler yer alıyor. Her hafta farklı karakterlere hayat veren ekip, Türk televizyonlarında komedi geleneğini sürdüren önemli yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.