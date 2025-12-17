Marvel Studios'un sinema dünyasında büyük yankı uyandıran yeni projesi "Avengers: Doomsday" için geri sayım başladı. Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen yapım, özellikle oyuncu kadrosundaki sürpriz değişikliklerle dikkatleri üzerine çekti. Serinin önceki filmlerinde "Iron Man" karakteriyle özdeşleşen Robert Downey Jr.'ın, bu kez evrenin en büyük kötülerinden "Doctor Doom" (Victor von Doom) olarak geri dönecek olması, projeye olan ilgiyi küresel ölçekte artırdı. Chris Evans da unutulmaz kadrodaki yerini alacak.

Yönetmen koltuğunda, "Infinity War" ve "Endgame" gibi gişe rekorları kıran yapımlara imza atan Russo Kardeşler'in (Anthony ve Joe Russo) oturacağı kesinleşti. Daha önce "Avengers: The Kang Dynasty" adıyla planlanan ancak senaryo ve konsept değişikliğine gidilerek "Doomsday" ismini alan film, MCU'nun 6. Fazı'nın kilit yapımı olarak konumlanıyor.

Avengers: Doomsday Ne Zaman Vizyona Girecek?

Marvel Studios tarafından açıklanan resmi takvime göre, "Avengers: Doomsday" filminin global vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye'deki sinema takvimi genellikle ABD vizyonuyla eş zamanlı ilerlediği için, filmin ülkemizde de aynı tarihte, yani 18 Aralık 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Bu tarih, Marvel'ın stratejik planlamasında önemli bir yer tutuyor. Stüdyo, "Doomsday"den bir yıl sonra, 7 Mayıs 2027'de serinin bir sonraki halkası olan "Avengers: Secret Wars" filmini vizyona sokmayı hedefliyor.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Filmin en çok konuşulan ismi şüphesiz Robert Downey Jr. oldu. Ancak kadro sadece onunla sınırlı değil; MCU'nun sevilen kahramanları ve "Fantastik Dörtlü" ekibi de bu yapımda bir araya geldi. Onaylanan ve beklenen kadroda şu isimler öne çıktı:

Robert Downey Jr.: Victor von Doom / Doctor Doom

Benedict Cumberbatch: Doctor Strange

Chris Hemsworth: Thor

Pedro Pascal: Reed Richards (Mister Fantastic)

Vanessa Kirby: Sue Storm (Invisible Woman)

Joseph Quinn: Johnny Storm (Human Torch)

Ebon Moss-Bachrach: Ben Grimm (The Thing)

Florence Pugh: Yelena Belova

Sebastian Stan: Bucky Barnes

Konusu ve Beklentiler

"Avengers: Doomsday", çoklu evren (multiverse) temasını merkeze alarak, kahramanların Doctor Doom tehdidine karşı birleşmesini konu alacak. Kang karakteri yerine ana kötü olarak Doom'un seçilmesi, hikaye örgüsünde köklü bir değişikliğe işaret etti. Russo Kardeşler, filmin hem duygusal derinliği hem de aksiyon boyutuyla "Endgame" etkisini yakalamayı hedeflediklerini belirtti.