Altın bilezik modasında dengeler değişti. Son dönemde özellikle genç kızların tercihi haline gelen ajda bilezikler, bilekteki zarif duruşu ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Klasik altın bilezik anlayışının modern bir yorumu olarak görülen bu modeller, hem günlük kullanım hem de uzun vadeli yatırım amacıyla tercih ediliyor.

Zarif tasarımıyla gençlerin ilgisini çekiyor

Ajda bilezikler, düz ve desensiz modellerinin yanı sıra zikzak desenli alternatifleriyle de ilgi görüyor. Gösterişten uzak, sade çizgiler taşıyan bu bilezikler, genç kullanıcıların şıklık beklentisine karşılık verirken ağır ve klasik modellerden uzak durmak isteyenler için öne çıkıyor.

Yatırımlık olması tercih sebebi oluyor

Ajda bileziklerin bu kadar ilgi görmesindeki en önemli etkenlerden biri de değer kaybetmeyen yapısı. 22 ayar olarak üretilen modeller, gram altın fiyatına yakın seyreden değerleriyle yatırım amacıyla da satın alınıyor. İşçiliği az olan sade modeller, altın fiyatlarındaki değişimden doğrudan etkilenmesi nedeniyle tercih ediliyor.

En çok satılan ajda bilezik modelleri ve fiyat aralıkları

Piyasada en çok ilgi gören ajda bilezikler arasında 8 ve 10 gramlık 22 ayar modeller öne çıkıyor.

– 8 gram 22 ayar ajda bileziklerin fiyatı yaklaşık 45.000 ile 52.000 TL arasında değişiyor.

– 10 gram 22 ayar düz ajda bilezikler ise 60.000 – 62.000 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Daha büyük gramajlı veya özel tasarıma sahip ajda bileziklerde fiyatlar 100.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor. Desensiz ve işçiliği az olan modeller, daha sade yapıları nedeniyle altın fiyatına daha yakın seviyelerde satılıyor.

14 ayar ve alternatif tasarımlar da ilgi görüyor

22 ayar modellerin yanı sıra 14 ayar ajda bilezikler de daha düşük fiyat aralığıyla tercih ediliyor. Ayrıca altın olmayan, renkli ve zigzag desenli ajda esintili tasarımlar da aksesuar olarak ilgi görüyor. Bu ürünler daha çok moda amaçlı kullanılırken, yatırım özelliği taşımıyor.

Fiyatlar günlük olarak değişebiliyor

Uzmanlar, ajda bilezik fiyatlarının gram altın kuru, ayar, gramaj ve kuyumcuya göre günlük olarak değişebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle alışveriş öncesinde güncel altın fiyatlarının kontrol edilmesi ve satıcıdan net bilgi alınması öneriliyor.

Şıklık ve güvenli yatırım bir arada

Ajda bilezikler, 2025 yılında altın takı tercihinde hem estetik hem de ekonomik güvence arayanların ilk sıralarda tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Sade tasarımı, bilekteki şık duruşu ve yatırım değeriyle ajda bilezikler, altın modasındaki yerini sağlamlaştırıyor.