Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gencebay, projenin kontrolünün tamamen kendisinde olmasını istediğini vurguladı. Senaryo ve yapım sürecine bizzat dahil olmak istediğini ifade eden sanatçı, filmin hayata geçmesi durumunda izleyicileri bekleyen sürpriz detayları da paylaştı.

Projeye Dair Detaylar ve Gencebay'ın Rolü

Orhan Gencebay, olası bir film projesinde kendi yaşlılık dönemini canlandırmak istediğini açıkladı. Muhabirlerin "Başrolde kimi görmek istersiniz?" sorusuna, "Şimdiki halimi ben oynayacağım. Gençliğimi oynayacak isim için ise arayış içindeyiz" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, biyografi filmlerinde nadir görülen bir yaklaşım olarak dikkat çekti.

Sanatçı, geçmişte "Seyfi Baba" adında bir sinema projesi olduğunu ancak kendi hayat hikayesiyle örtüşmediği için bu projeden vazgeçtiğini hatırlattı. Mevcut proje için çalışmaların sürdüğünü belirten Gencebay, "Henüz netleşmedi ama üzerinde çalışıyoruz. Her şeyin doğru ve eksiksiz olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay Kimdir?

4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Orhan Gencebay (gerçek adıyla Orhan Kencebay), Türk besteci, ses sanatçısı, şair ve enstrümanisttir. Müziğe 6 yaşında klasik batı müziği eğitimiyle başlayan Gencebay, 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri aldı. 1960'lı yıllarda Türk müziğinde kendine has bir tarz geliştirerek, daha sonra "Arabesk" olarak adlandırılacak türün öncülerinden biri oldu.

"Batsın Bu Dünya", "Hatasız Kul Olmaz", "Bir Teselli Ver" gibi unutulmaz eserlere imza atan sanatçı, müzik kariyeri boyunca 30'dan fazla sinema filminde başrol oynadı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan Gencebay, Türk müziğine getirdiği yenilikçi anlayış ve bağlama icrasındaki virtüözlüğü ile tanınıyor. Sanatçı, 1978 yılından bu yana Sevim Emre ile birlikteliğini sürdürüyor.