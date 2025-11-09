Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin liralık soru ve yanıtı merak ediliyor. Toplam 37 resmi dille en fazla resmi dile sahip ülke ünvanıyla Guinness dünya rekorlarına giren ülke hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin lira değerinde bir 'dil' sorusu geldi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmadaki o soru ve yanıtı:

A. Güney Afrika

B. Hindistan

C. Endünezya

D. Bolivya

Sorunun yanıtı D seçeneği.

Toplam 37 resmi dille dünyanın en fazla resmi dile sahip ülkesi olan ülke Bolivya’dır. Bolivya, İspanyolca ile birlikte 36 yerli dili resmî olarak tanımaktadır. Bu diller arasında Keçuva, Aymara, Guaraní, Chiquitano, Mojeño-Trinitario gibi birçok yerli dil bulunur. Ülkenin 2009 Anayasası’yla birlikte bu dillerin tümü eşit statüye getirildi. Bu nedenle Guinness Dünya Rekorları tarafından “en fazla resmî dile sahip ülke” olarak kayda alındı.