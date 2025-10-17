Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve her iki ekip için de kritik bir sınav niteliği taşıyor.

İzmir temsilcisi galibiyet arayışında

Ligde geride kalan üç haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Aliağa Petkimspor, şu anda 10. sırada bulunuyor. Özhan Çıvgın’ın liderliğindeki ekip, Ankara deplasmanında alacağı olumlu bir sonuçla iki maçlık yenilgi serisine son vermeyi ve moral depolayarak ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Türk Telekom hala galibiyetle tanışamadı

Ev sahibi Türk Telekom, ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve üç haftada da mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla Ankara temsilcisi, ligde 15. sırada yer alıyor. Son maçlardaki performans düşüklüğü, takımın hücum ve savunma organizasyonunda yaşadığı aksaklıklarla dikkat çekiyor.

Hakem üçlüsü belli oldu

Türk Telekom – Aliağa Petkimspor karşılaşmasını hakemler Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör ve Uğur Akyıldız yönetecek. İzmir temsilcisi için deplasmanda alınacak galibiyet, hem moral hem de lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Ankara’daki mücadele, iki ekip için de ligin erken döneminde dengeleri belirleyecek kritik bir sınav olacak.