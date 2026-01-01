Son Mühür- Türkiye’nin en köklü kamu kurumlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), mali açıdan alarm veren bir tabloyla karşı karşıya.

Kurumun son 6 yılda toplam 8 milyar 605 milyon lira zarar ettiği ortaya çıkarken, aynı dönemde yönetim kurulu üyelerine yapılan yüksek oranlı maaş artışları kamuoyunda tartışma yarattı.

PTT zarar açıklamaya devam ederken, yönetim kurulu ücretlerine yüzde 116 oranında zam yapıldığı belirlendi.

Son 6 yılda 8,6 milyar liralık zarar

PTT’nin mali verileri, kurumun sürdürülebilirlik açısından ciddi bir darboğaza sürüklendiğini ortaya koyuyor. 2019–2024 dönemini kapsayan son 6 yılda PTT’nin toplam zararı 8 milyar 605 milyon TL’ye ulaştı.

Özellikle 2024 yılı, kurum açısından en yüksek zarar kalemlerinden birinin yazıldığı dönem olarak kayıtlara geçti.

2024’te tek başına 3,6 milyar TL zarar

PTT, yalnızca 2024 yılında 3 milyar 613 milyon lira zarar açıkladı. Bu rakam, kurumun mali yapısındaki bozulmanın derinleştiğini ortaya koyarken, zarar eden bir kamu kuruluşunda yönetim kadrolarına yapılan yüksek ödemeler eleştirilerin odağına yerleşti.

Yönetim kurulu ücretlerinde dikkat çeken artış

Zarar tablosuna karşın yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerde yaşanan artış rakamlarla netleşti. 2023 yılında 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin TL ödeme yapıldı.

2024 yılında ise yönetim kurulu üye sayısı 4’e düşmesine rağmen toplam ödeme 20 milyon 26 bin TL’ye çıktı.

Bu tabloya göre, 2024’te kişi başına düşen yıllık ücret 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

Zarar eden kurumdan kişi başı 5 milyon TL

Yönetim kurulu üye sayısının azalmasına rağmen toplam ödemenin iki katından fazla artması, “zarar eden kuruma ödül” eleştirilerini beraberinde getirdi.

2024 yılında her bir yönetim kurulu üyesinin, PTT’den 5 milyon lirayı aşkın ücret aldığı hesaplandı. 2025 yılına ilişkin yönetim kurulu ücretleri ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Yönetim kurulundaki isimler dikkat çekti

2024 yılında görev yapan PTT yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer aldı:

Yer Ölçümü Mühendisi Mükremin Kara,

Endüstri Mühendisleri Emrah Yoğurtçu ve Hakan Gülten,

İçişleri Bakan Yardımcısı, Vali Mehmet Aktaş.

Bu dört isme 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon 26 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi.

CHP’li Tahtasız: “TÜİK enflasyonunu bile katladılar”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Tahtasız, PTT’deki tabloya sert sözlerle tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tahtasız, yönetim kurulu maaş artışlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin dahi üzerinde olduğunu vurguladı.

Tahtasız, şu ifadeleri kullandı: “PTT korkunç bir zararın içinde. Buna rağmen yönetim kurulu üyeleri maaşlarına yüzde 116 oranında zam yaptı.

2023’te 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin lira ödenirken, 2024’te üye sayısı 4’e düşmesine rağmen bu rakam 20 milyon 26 bin liraya çıktı. 2024’te 20 milyon liradan fazla ücret ödendi.”