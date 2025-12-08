Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği 2026 yılı asgari ücret sürecinde ilk adım 12 Aralık’ta atılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını bu tarihte gerçekleştirmesi beklenirken, yeni dönem zam oranına dair beklentiler ve değerlendirmeler de netleşmeye başladı. Uzmanlar, bu yıl seçim atmosferinin bulunmaması ve uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle artış oranının geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı kalacağını ifade ediyor.

Komisyonun yapısında değişiklik gündemde

Bu yılki görüşmeler öncesinde komisyonun yapısına ilişkin yeni bir düzenleme ihtimali de tartışılıyor. Hükümetin, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda kamu temsilcilerinin sayısını bire indirmeyi içeren bir formülü değerlendirdiği belirtiliyor. Bu değişikliğin, karar alma sürecine nasıl yansıyacağı ise toplantılar ilerledikçe netlik kazanacak.

“Gerekli artış yüzde 40’ın üzerinde”

Habertürk yayınında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, mevcut ekonomik koşullarda çalışanların alım gücünün ciddi biçimde gerilediğini vurguladı. Yılmaz, satın alma gücündeki düşüşün telafisi için yüzde 40’ın üzerinde bir artışın gerekli olduğunu ancak mevcut ekonomi politikaları nedeniyle bunun yüksek bir ihtimal olmadığını dile getirdi.

Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarında seçim sürecinin etkisiyle toplamda yaklaşık yüzde 100’e yaklaşan artışlar yapıldığını hatırlatarak, bu yıl benzer bir tablonun görülmeyeceğini ifade etti.

Artış beklenen enflasyonun altında kalabilir

Ücret belirleme sürecinin artık daha çok “beklenen enflasyon” üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, artış oranının yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Seçimsiz bir dönemde sıkı para politikasının sürdüğünü belirten Yılmaz, ücretlerin kontrollü şekilde baskılandığını ve bunun da artış oranını sınırladığını kaydetti.

Yılda iki zam uygulaması bu yıl gündemde değil

Türk-İş’in Kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 30 bin liraya yaklaşmış durumda. Buna rağmen, olası bir zam sonrası bile asgari ücretin açlık sınırının altında kalabileceği ifade ediliyor. DİSK’in yılda iki kez zam talebinin ise bu dönem için karşılık bulmasının zor olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, yılda iki zam uygulamasının daha çok seçim dönemlerine özgü bir politika olduğunu vurguluyor.

Olası zam oranlarına göre net asgari ücret tahminleri

Zam oranlarına göre ortaya çıkan tahmini net ücretler ise şu şekilde hesaplanıyor:

Yüzde 20 artış: 26.524 TL

Yüzde 25 artış: 27.630 TL

Yüzde 30 artış: 28.735 TL

Yüzde 35 artış: 29.840 TL

Yüzde 40 artış: 30.945 TL

Bu rakamlar, mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan yaklaşık hesaplamalara dayanıyor.

Nihai karar Aralık sonunda açıklanacak

Komisyonun aralık ayı boyunca yapacağı toplantıların ardından, hükümetin nihai teklifinin ayın son haftasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Milyonlarca çalışan, belirlenecek rakamın hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetleri karşısında ne ölçüde bir rahatlama sağlayacağını yakından takip ediyor. Kararın, ekonomi yönetiminin öncelikleri ve izleyeceği politika seti doğrultusunda şekilleneceği ifade ediliyor.