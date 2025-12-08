Almanya'nın kuzeyinde bulunan Kiel şehrinde dün gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Yeşiller Partisi'nin adayı Samet Yılmaz zafere ulaştı. Yılmaz, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'dan sonra bu göreve seçilen Almanya'daki ikinci Türk kökenli belediye başkanı unvanını kazandı. Bu sonuçla birlikte 44 yaşındaki Yılmaz, Kiel'de Yeşiller Partisi'nden seçilen ilk belediye başkanı olarak tarihe geçti.

İkinci turda fark açtı: Yüzde 54,1 oy oranıyla zirvede

Kiel'de Pazar günü yapılan ikinci tur oylamada Samet Yılmaz, oyların yüzde 54,1'ini alarak rakibini geride bıraktı ve kentin yeni idarecisi seçildi. Yılmaz'ın rakibi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen bağımsız aday Gerrit Derkowski ise oyların yüzde 45,9'unda kaldı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ilk açıklamasını yapan Yılmaz, Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel'i daha çağdaş ve sosyal bir metropol haline getirme sözü verdi. Yılmaz, resmî olarak görevine Nisan 2026'da başlayacak ve şu anki Sosyal Demokrat Partili (SPD) Belediye Başkanı Ulf Kämpfer'den görevini devralacak.

Dr. Samet Yılmaz kimdir? Kimya teknisyenliğinden siyaset bilimine

Dr. Samet Yılmaz, 1981 yılında Kiel’de doğdu ve yaşamının büyük bir kısmını burada geçirdi. Meslek hayatına kimya laboratuvarı teknisyeni olarak başlayan Yılmaz, daha sonra Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi'nde (CAU) eğitimini sürdürerek siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı. Yaklaşık 16 yıldır Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aktif olarak yerel siyasette görev alan Yılmaz, 2023 yılından bu yana da Kiel Yeşiller Partisi'nin eş grup başkanlığı görevini yürütüyordu. Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

Tarihi seçime katılım ve ilk tur dengeleri

Kiel Belediye Başkanlığı seçimlerinin ilk turu 16 Kasım'da yapılmış, yarışa katılan 9 adaydan hiçbiri yeterli çoğunluğa ulaşamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turda bağımsız aday Derkowski yüzde 28,7 oy alarak ilk sırada yer alırken, Yeşiller'in adayı Samet Yılmaz ise yüzde 24,8 ile ikinci sırada yer almıştı. İlk turda ikinci olmasına rağmen, Yılmaz'ın yürüttüğü etkili seçim kampanyası, ikinci turda dengeleri değiştirerek zafer getirdi. Yaklaşık 190 bin seçmenin bulunduğu Kiel'de belediye başkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.

Seçim sürecinde gündemi sarsan tartışmalar ve iftira girişimleri

Kiel'in yeni belediye başkanı Samet Yılmaz, seçim sürecinde bazı yıpratma girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Ekim ayında Alman dergisi Der Spiegel'de yayımlanan bir haberde, Yılmaz'ın 8 Haziran 2025'te Kiel'de düzenlenen "Türk Günü" festivalinin organizasyonuna destek verdiği iddia edildi. Habere göre Yılmaz, etkinlik izninin bir gün sonra kaldırılması için Belediye Meclis Üyesi olarak Kiel Belediyesi'nde girişimde bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından, Yılmaz’ın 'Bozkurtlarla' bağlantılı bir derneğe destek verdiği suçlamasıyla, Eyalet İçişleri Bakanlığı Anayasayı Koruma Dairesi'ndeki (İç İstihbarat Teşkilatı) görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı içinde başka bir birime atandığı belirtildi.

Yılmaz ise kendisine yöneltilen aşırı sağcı bağlantı suçlamalarını kesinlikle reddetti. Söz konusu derneğin de katıldığı festival alanındaki söküm işlemlerinin, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi için belediyeyi aradığını belirterek iddialara cevap verdi.

Yılmaz'dan insani yardım çağrısı: Gazze'deki çocuklara yardım izni eleştirisi

Samet Yılmaz, Ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla da gündeme gelmişti. Yılmaz, 15-20 yaralı Gazzeli çocuğun Kiel'de tedavi edilme imkânı olmasına rağmen, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimlere bu izni vermemesini şiddetle eleştirmişti. Yılmaz, "Kiel'de Gazze'den gelecek çocuklara neden yardım edemeyeceğimizi anlamakta güçlük çekiyorum ve bu durum beni hayal kırıklığına uğrattı. İlgili yetkililere, insani yardım yolunu açmaları için çağrı yapıyorum," ifadelerini kullanmıştı.