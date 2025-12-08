Son Mühür- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki bir adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Eve girildiği sırada içeride bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı.

Polis memuru Emre Albayrak şehit oldu

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Özel Harekat polisi Emre Albayrak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bir şüpheli etkisiz hale getirildi

Çatışmada şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Evde bulunan diğer iki kişi, Ç.A. ve C.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun.”