Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, 9 ila 16 yaş aralığındaki özel gereksinimli öğrencilerin ders sırasında sıralara fiziksel olarak bağlandığı anlara ait görüntüler büyük tepki topladı. Skandal olarak nitelendirilen bu durum, çocuğunun aynı okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili ivedilikle kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Veli iddiası: "Çocuklarımız küfür ve hakarete maruz kalıyor"

Görüntüleri kaydeden ve çocuğu okulda eğitim gören Tülay Gürel isimli veli, öğrencilerin yalnızca bağlanmaya değil, aynı zamanda küfür ve hakarete de maruz kaldığını ileri sürdü. Gürel, yaptığı açıklamada, şehirde çok sayıda eğitim merkezi bulunduğunu ancak eğitimcilerin niteliksizliğinin ve çocukların ihtiyaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Veli Gürel, "Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız büyük zorluklar yaşıyor. Bağlanmaktan, küfürlü söylemlere kadar her şey yapılıyor. Bu insanlık dışı uygulamalara acil bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz," diyerek duruma tepki gösterdi.

"Öğrencileri idare etmek için fiziksel kısıtlamaya başvuruyorlar"

Çocukların eğitim gördüğü ortamın yetersiz ve uygunsuz olduğunu savunan Tülay Gürel, bu özel gereksinimli öğrencilerin aslında sessiz ve sakin alanlarda eğitim alması gerektiğini ifade etti. Gürel, çocuklara sürekli olumsuz geri bildirimler veren eğitimcilerin varlığından şikayetçi oldu.

11 yaşındaki otizmli oğlu üzerinden yaşadıklarını anlatan Gürel, daha önce Konya'da eğitim alırken oğlunun resim çizebildiğini, ancak şehir değiştirdiklerinden beri sorunların başladığını dile getirdi. Okul yönetiminin velilere "İçeri giremezsiniz, yasak" diyerek engellediğini belirten Gürel, çocuğun uygunsuz şartlarda bulunmasının ona ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Gürel, fiziksel şiddet uygulayan öğretmenlerin bulunduğunu da iddia ederek, bu tür uygulamaların bilgi ve yetkinlik eksikliğinden kaynaklandığını öne sürdü: "Öğrencileri kontrol altında tutabilmek ve idare edebilmek amacıyla bu kısıtlama yöntemlerine başvuruluyor," dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ivedi soruşturma başlatıldı

Özel gereksinimli öğrencilerin onurunu zedeleyen ve pedagojik yöntemlerle bağdaşmayan bu görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından derhal resmî bir inceleme ve soruşturma süreci başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili tüm detayların araştırılacağını ve sorumlular hakkında gerekli idari ve yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi. Eğitimin temel ilkelerine aykırı olan bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.