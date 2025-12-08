Son Mühür- Kahramanmaraş’a atanan hâkim Ali Doğan’ın yerine duruşmayı, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapan adli hâkim Sinan Erdemli yönetiyor. Saat 11.26’da salona getirilen İmamoğlu izleyiciler tarafından alkışlandı. Mahkeme Başkanı, alkışların ardından salondakileri sert bir şekilde uyardı.

“Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez”

Hakim, iptal edilen diplomaya ilişkin hazırlanan araştırma raporu hakkında görüşünü sorduğunda İmamoğlu davanın siyasi bir sürece dönüştüğünü savundu:

“Diploma soruşturması, adaylık açıklamamdan sonra siyasi bir davaya çevrildi. Bu, rakibini saf dışı bırakma mücadelesidir.”

Hakim değişikliğine dikkat çeken İmamoğlu, “Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez” ifadelerini kullandı.

“Bugün dünden daha güçlüyüm”

Mahkeme heyetindeki değişikliklere vurgu yapan İmamoğlu, bugüne kadar kendi davalarında 12 kez heyet değiştiğini hatırlattı. “Benim mücadelem zalimliğe karşıdır. Beni hiçbir güç yıldıramaz. Bugün dünden daha güçlüyüm, yarın bugünden de güçlü olacağım” dedi.

“Bu salona suçlamaya geldim”

Konuşmasına devam eden İmamoğlu, kendisine yönelik süreci sert sözlerle eleştirdi:

“Bugün buraya suçlamaya geldim. Bu adaletsizliğe imza atanların gün gelip adil yargı önünde hesap vereceğini söylüyorum. Eğer bugün konuşmazsak daha zor günler bizi bekliyor.”

Heyet değişikliklerinin her defasında kendi dosyalarında yaşandığını belirten İmamoğlu, hâkime dönerek, “Bu dosyaya yeni atandınız, kolay olmayacağını biliyorum. Ancak başka yere gönderilen hakim zan altında bırakıldı, benim adil yargılanma hakkım da ihlal edildi” dedi.

“Bağımsız bir karar verebilecek misiniz?”

İmamoğlu, konuşmasının devamında hakime doğrudan bir soru yöneltti:

“Tüm belgelerimin sahte olmadığını ispat edersem, bu baskı ortamında bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Hakim değiştirilerek, savcı terfi ettirilerek adalet gelmez.”

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden İmamoğlu, “Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir. Evrakta sahtecilik iddialarını kabul etmiyorum. 19 yaşındaki Ekrem’i yargılamaya çalışanlara karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.

İddianamede yer alan suçlamalar

İddianamede, İmamoğlu’nun eğitim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadığı belirtiliyor. O dönemde KKTC’de faaliyet gösteren kurumlar arasında yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığı ifade ediliyor.

Savcılık, İmamoğlu’nun yatay geçiş için gereken belgeleri “şeklen doğru ancak içerik yönünden sahte” şekilde düzenlediğini öne sürüyor ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlaması yöneltiyor.

Adaylık süreci etkilenebilir

CHP, davayı “siyasi” ve “cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı” olarak nitelendiriyor. Dava sonucunda verilebilecek olası bir hapis cezası ve TCK 53. madde kapsamında talep edilen siyasi yasak, İmamoğlu’nun adaylığını engelleme ihtimali taşıyor.

Hakim Doğan Maraş’a atanmıştı

Diplomanın iptal edilmesiyle paralel ilerleyen “evrakta sahtecilik” davasına bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Ali Doğan, duruşmada İmamoğlu’nun görüntülerinin çekilmesine ve tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS üzerinden bağlanarak savunma yapmasına izin verilmesiyle ilgili çıkan haberlerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Kahramanmaraş’a atanmıştı. Doğan’ın, söz konusu haberlerle ilgili kararnameden önce suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.