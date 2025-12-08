Son Mühür- Spor dünyasını sarsan geniş kapsamlı soruşturmada gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, gece saatlerinde rahatsızlanınca hastaneye sevk edildi. Aynı soruşturma dosyasında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski kulüp başkanı Murat Sancak’ın da yer aldığı 38 şüpheli bulunuyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 38 kişi arasında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, eski hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken süreçle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ahmet Çakar rahatsızlandı, hastaneye sevk edildi

Gözaltı işlemleri sürerken Ahmet Çakar, emniyette bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Kalp krizi şüphesi üzerine Çakar, acilen Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İlk yapılan EKG sonucunun temiz çıktığı, ancak ihtiyaten ileri tetkiklere başlandığı öğrenildi.

Ertem Şener duyurdu

Ahmet Çakar’ın sağlık durumuna ilişkin net bilgi sabah saatlerinde Beyaz TV sunucusu Ertem Şener tarafından paylaşıldı. Şener, Çakar’ın avukatından aldığı bilgiyi şu şekilde aktardı:

“Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Bazı siteler kalp krizi dediler ancak değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi.”

Anjiyo işlemi yapıldı

Hastanede gözlem altında tutulan Ahmet Çakar’a kalp spazmının ardından anjiyo uygulandığı belirtildi. Çakar’ın tedavisi sürerken sağlık ekiplerinin kontrol ve takip süreçlerini devam ettirdiği ifade edildi.

37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahmet Çakar hastanede tedavi altındayken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler, 8 Aralık sabahı adliyeye sevk edildi.