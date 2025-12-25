Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Seyfettin Dağ, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları anlatarak, özellikle mobilyacılık alanında düzenlenen fuarların öneminden ve sektör temsilcilerine maddi katkılarından söz ederek, açıklamalarda bulundu.

“Bu ekonomik koşullarda en çok ezilenler esnaflar”

Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullarda en çok zarar gören kesimin başında esnafların geldiği vurgulayan ve mobilyacılık sektöründe onlarca dükkanın kapandığını belirten Seyfettin Dağ, “Esnaf şu an gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde onlarca dükkan kapanıyor. Şu anda alınan kararlar esnafı ciddi anlamda kötü yönde etkiledi. Umarım yeni yıl bu şekilde geçmez diye bekliyoruz. Ekonomik atmosferin yumuşamasını bekliyoruz. Bu ekonomik koşullarda en çok ezilenler esnaflardır diye düşünüyorum.” diye konuştu.

“İzmir ihracat kapılarını açmak zorunda”

Son olarak, sektörle ilgili düzenlenen fuarların esnaflar için ciddi çıkış kapıları olduğunun altını çizen Dağ, İzmir’in ihracat kapılarının açılmak zorunda olduğunu kaydederek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Fuarlar bizim çıkış kapılarımız. Mobilya fuarı dediğimiz zaman yeni bir ürün çıkarıyorsunuz o ürünü orada tanıtıyorsunuz. Yurt dışından ve içinden müşteri çağırıyorsunuz, o çalışmaları orada yapıyorsunuz.

Her tarafa dağılacağınız bir alan oralar. Elbette en büyük hedefim fuarcılığı geliştirmek. İzmir, ihracat kapılarını açmak zorundadır. İnegöl bugün dünyaya mal satıyor ve herkese ürünün pazarlıyor. Biz ise sadece Antalya ve Afyonkarahisar’a mal satıyoruz. 81 ilde yerimizi alıp, ürünlerimizi ve fuarlarımızı geliştirmek zorundayız.”