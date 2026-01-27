Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir trafiği üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenmişti. Saygılı'nın İzmir trafiği üzerinden yapmış olduğu açıklamaların ardından bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'dan geldi.

"Yerine getirilmeyen sorumlulukları örtme çabasından ibarettir!"

Saygılı'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yıldır, "AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’nın İzmir trafiği üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu açıklamalar, yıllardır yerine getirilmeyen sorumlulukları örtme çabasından ibarettir. İzmir’de trafik sıkışıklığı iki ana aks üzerinde yoğunlaşmaktadır: mevcut Çevre Yolu ile Anadolu Caddesi’nden Yeşildere üzerinden havalimanına uzanan hat.

Bu iki aksın rahatlaması için yapılması gereken açıktır: İkinci Çevre Yolu. İkinci Çevre Yolu’nun yapımı belediyenin değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/ Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Yerel seçimler öncesinde iktidar olarak defalarca bunu yapacağınızın sözünü verdiniz. Seçim geçti ve yine sözünüzü tutmadınız. İki yıldır bir kuruş bütçe ayırmadınız. Yolun bir metresini dahi yapmadınız." dedi.

"Belediyeyi suçlamak nasıl bir aymazlıktır?"

Verilen sözlerin tutulması gerektiğinin ve ikinci çevre yolunun yapılması gerektiğinin altını çizen Yıldır, "Üstelik İzmir’den toplanan vergilerin yalnızca yüzde 3,75’ini kente yatırım olarak geri döndürüyorsunuz. Pek çok ihmalinizin siyasi nedenlerini anladık da, hayati öneme sahip çevre yolunu yapmayıp belediyeyi suçlamak nasıl bir aymazlıktır?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kendi yetki ve sorumluluk alanlarında şu çalışmaları hayata geçirmektedir:

- İzmir Ulaşım Ana Planını hazırlıyoruz.

- Karabağlar trafiğini rahatlatacak Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu’nun yapımı tamamlanma aşamasına getirilmiştir.

- Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli bu yıl tamamlanacaktır.

- Öz kaynaklarla yapımı süren Buca Metrosu 2027 yılında hizmete alınacak, hat Fuar İzmir yönüne uzatılacaktır.

- Kent merkezindeki trafik yükünü azaltacak Mürselpaşa Alt Geçidi yıl sonunda trafiğe açılacaktır.

- Karataş ve Altındağ Mezarlığı yaya üst geçitleri hizmete alınmış, Yeni Girne Yaya Üst Geçidi kısa süre içinde açılacaktır.

- Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı’nın 1,5 kilometrelik ilk etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları sürmektedir.

- Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’nı Şemikler Mahallesi ve Anadolu Caddesi’ne bağlayacak taşıt köprüsünün yapımına başlanmıştır.

- Alsancak’a alternatif güzergâhlar için Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı, Meles Deresi Köprüsü (K20), Zafer Payzın Katlı Kavşağı Genişletme Projesi ile Çiğli Kipa Karayolu Köprüsü, Alsancak Liman C Kapısı önü Bisiklet Köprüsü, Salhane İZBAN Yaya Üst Geçidi ve ilçe köprü projeleri için çalışmalar başlatılmaktadır.

Biz kendi imkânlarımızla çalışıyor, üretiyor ve çözüyoruz. Merkezi idare ise hâlâ bekletiyor. İzmir masal değil, hizmet istiyor. İkinci Çevre Yolu yapılmalı, verilen sözler tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.