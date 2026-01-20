Son Mühür- İzmir’in en köklü ilçelerinden biri olan Buca’da, yerel demokrasinin en önemli kalelerinden biri sayılan Kent Konseyi için heyecanlı bir bekleyiş süreci başladı. Meslek hayatında 32 yılı geride bırakan tecrübeli gazeteci Zafer Kaplansoy, Buca’nın toplumsal hafızasını ve mahalle kültürünü yakından tanıyan bir isim olarak Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını resmen ilan etti. Doğup büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü kente olan vefa borcunu, daha katılımcı bir yönetim anlayışıyla ödemek istediğini belirten Kaplansoy, konseyin bir şehrin en güçlü demokratik kürsüsü olduğunun altını çizdi.

Yerel demokrasinin merkezi: Nasıl bir kent konseyi?

Zafer Kaplansoy, Buca’nın geleceğini şekillendirme noktasında nasıl bir model öngördüğüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kent konseylerinin sadece kağıt üzerinde kalan yapılar değil, halkın her bir ferdinin yönetim kademelerine doğrudan etki edebileceği canlı mekanizmalar olması gerektiğini vurgulayan Kaplansoy, her kesimin sesinin yankı bulduğu bir zemin vadetti. Hayalindeki Buca profilini çizerken, vatandaşların karar alma süreçlerine sadece izleyici olarak değil, asıl karar verici paydaşlar olarak dahil olduğu, dayanışmanın ve kolektif bilincin ön planda tutulduğu bir yapı inşa etmeyi hedeflediğini belirtti.

Köklü mirastan modern yarınlara

Buca’nın tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültürel mirasına dikkat çeken Zafer Kaplansoy, ilçenin yeniden yapılanma ve gelişim sürecinde toplumsal mutabakatın şart olduğunu ifade etti. Kent konseylerinin temel işlevinin şehir sorunlarına ortak akılla çözüm üretmek olduğunu hatırlatan Kaplansoy, toplumun tüm katmanlarını kapsayan projeler geliştireceklerini söyledi. Bu yapı sayesinde, ilçede yaşayan her bireyin fikirlerinin somut politikalara dönüşebileceği demokratik bir platform sağlanarak, Buca’nın sadece bugününe değil, gelecek nesillerine de miras kalacak kalıcı vizyonlar ortaya koyulacak.

Şeffaf yönetim ve güçlü temsiliyet için birlik çağrısı

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını Buca’nın her sokağına yaymayı amaçladığını dile getiren Zafer Kaplansoy, konseyin etkinliğini artırarak halkın her düşüncesine kıymet veren bir sistem kuracaklarını belirtti. Kent konseyi bilincini ilçenin bütününe yayarak dayanışma ruhunu canlandırmayı hedefleyen Kaplansoy, daha adil ve kapsayıcı bir Buca için toplumun her kesimine çağrıda bulundu. Her bireyin fikrinin kentin kaderini değiştirecek bir güce sahip olduğunu savunan tecrübeli gazeteci, Buca’yı yarınlara hazırlarken en büyük güçlerinin "birlikte başarma azmi" olacağını vurgulayarak adaylık sürecindeki kararlılığını yineledi.