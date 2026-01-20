Son Mühür/Merve Turan-Erkan Doğan İzmir toplu ulaşımının temel unsurlarından biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İzmir Metro hattında son dönemde yaşanan yangın, raydan çıkma ve sefer gecikmeleri kamuoyunda endişe yaratıyor. Art arda yaşanan olaylar, yolcuların güvenliği konusunda soru işaretlerini artırırken, meslek odalarının sürece dair sessizliği de tartışma konusu oluyor. İzmir Metro hattında yaşanan kazalarla ilgili açıklama yapmayan meslek odalarının, topu birbirlerine atmaları ise dikkat çekti.

“Kaza raporları meslek odalarına ulaşmıyor” iddiası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların, İzmir Metro’da meydana gelen kazalarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmaması dikkat çekiyor. Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Müdürü Mustafa Akşin, metro kazalarına ilişkin raporların meslek odalarına iletilmediğini ifade etti. Akşin, bu durumun sağlıklı bir teknik değerlendirme yapılmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

“Yetki ve sorumluluk inşaat disiplininde”

Metro kazalarının tek bir meslek alanı üzerinden ele alınmasının doğru olmadığını vurgulayan Akşin, sürecin çok disiplinli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Akşin, “Bizim mesleki alanımız vagon ve mekanik sistemlerle sınırlıdır. Ulaşım yolunun teknik disiplini ise inşaattır. Bu nedenle kazalarla ilgili konuşması gereken ana kurum İnşaat Mühendisleri Odasıdır” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Karadeniz neden açıklama yapmıyor?

Öte yandan, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ziya Haktan Karadeniz’in metro kazalarına ilişkin herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmaması da eleştirilere neden oldu. Yaklaşık iki aydır görüş talep edildiği belirtilen Karadeniz’in, yoğun toplantı programı ve bilimsel çalışmalar gerekçesiyle değerlendirme yapmadığı öğrenildi.

TMMOB İl Sekretaryasına işaret

Akşin, metro kazalarına dair ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda TMMOB İl Sekretaryası’nı yürüten Maden Mühendisleri Odası’nın süreci koordine etmesinin daha doğru olacağını ifade etti. Meslek odalarının tek tek değil, birlikte açıklama yapmasının kamuoyunu doğru bilgilendireceğini kaydetti.