Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Şehzadeler, Yunusemre, Soma, Gördes ve Akhisar ilçelerinde eş zamanlı geniş kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlere, Şehzadeler Zabıta Müdürlüğü ve Yunusemre Zabıta Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

60 kişilik ekip sahada

Vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 60 kişilik zabıta ekibi görev aldı. Ekipler, fırın, pastane, unlu mamul üretim ve satış yerleri başta olmak üzere birçok işletmede genel hijyen koşullarını, üretim alanlarını, ürün gramajlarını ve personel sağlık belgelerini inceledi.

120 işletme denetlendi

Yapılan kontrollerde 120 işletme denetlendi. Denetimlerde 2 işletme hakkında tespit tutanağı tutulurken, diğer işletmelerin hijyen ve gramaj açısından uygun koşullarda hizmet verdiği belirlendi.

“Denetimler düzenli olarak sürecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasduran, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması için denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hasduran, “Amacımız hem işletmelerin standartlara uygun hizmet vermesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu kapsamda denetimlerimiz aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.