Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesi sırasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi bulunurken, olaya karışan şüpheli kaçtı.

Asker eğlencesi tartışmaya dönüştü

Olay, Altay Mahallesi Fırat Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dibek Sokak’ta düzenlenen asker eğlencesinde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi karşılaştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

E.Y.A. bıçakla ağır yaralandı

Kavga sırasında E.Y.A. isimli kişi, henüz kimliği açıklanmayan A.B. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Durumu ağır, Manisa’ya sevk edilecek

Ağır yaralanan E.Y.A., Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından, durumu kritik olan yaralının Manisa’daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Şüpheli A.B. olay yerinden kaçtı

E.Y.A.’yı bıçakladığı iddia edilen A.B., olay sonrası bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

