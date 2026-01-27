Son Mühür - ABD’de “tarihi” olarak değerlendirilen yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Hava sıcaklığı eksi 31 derece

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yoğun yağış ve buzlanma ulaşımı neredeyse durma noktasına getirdi, birçok okulda eğitime ara verildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya’nın kuzeyinde karın yer yer 50 santimetreyi bulduğunu, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar gerilediğini açıkladı. Mississippi’de 1994’ten bu yana görülen en şiddetli kar fırtınasının ardından “ısınma merkezleri” oluşturuldu. Eyalet genelinde evlerde, iş yerlerinde ve yollarda hasar meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Yetkililer, trafik kazaları, karla mücadele araçlarıyla yaşanan çarpışmalar ve aşırı soğuğa maruz kalma sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 30’a çıktığını açıkladı. Ayrıca ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. 554 binden fazla kişinin elektriği yok Çevrim içi elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage verilerine göre 554 bini aşkın kişi hâlâ elektriksiz durumda. Uçuş takip sistemleri ise ülke genelinde 12 binden fazla seferin iptal edildiğini ya da ertelendiğini gösteriyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi daha önce yaptığı açıklamada, 200 milyondan fazla kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğuda ise kar fırtınasının etkisi altında olduğunu duyurmuştu. Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bölümünde süreceğini, ardından aşırı soğukların gelmesiyle birlikte buzlanma ve “tehlikeli seyahat ile altyapı sorunlarının” birkaç gün daha devam edebileceğini belirterek uyarıda bulundu.