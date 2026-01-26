Son Mühür- Çin Savunma Bakanlığı, ''Çin silahlı kuvvetlerini yöneten Merkezi Askerî Komisyon’un başkan yardımcısı konumunda olan Zhang Youxia dışında, aynı komisyonda yer alan ve Ortak Kurmay Dairesi’ni yöneten Liu Zhenli'nin de soruşturma kapsamına alındığını duyurmuştu.

Çin'in bir numaralı koltuğunun sahibi Şi Jinping'in ordunun iki numaralı ismi Zhang Youxia'nın da içinde bulunduğu isimleri tasfiyesi bir anda gözlerin Çin'e çevrilmesine neden oldu.

WSJ'den ilginç iddia...

Wall Street Journal'in, Zhang Youxia'nın nükleer silahlarla ilgili ABD'ye bilgi sızdırdığını öne sürmesinin ardından tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Sosyal medyada, haklarında soruşturma açılan generallerin Jinping'e yönelik darbe hazırlığı içinde olduğuna hatta ''Zhang’a sadık birlikler ile cumhurbaşkanlığı güvenlik detayı arasında silahlı çatışma çıktığı, bunun sonucunda Başkan Xi Jinping’in muhafızlarından bir kaçının yaralandığı veya öldüğü iddia ediliyor'' türünden paylaşımların gündeme geldiği görüldü.

Çin uzmanlarına inandırıcı gelmedi...



Çin uzmanı Washington Post yazarı Neil Thomas WSJ'nin Zhang Youxia'nın "Çin'in nükleer silahlarına ilişkin temel teknik verileri ABD'ye sızdırdığı" iddiasına biraz şüpheyle yaklaşıyorum'' diyerek iddiaların çok inandırıcı olmadığını savundu.

Ünlü Fransız analisti Arnaud Bertran da, ''Nükleer sırla ilgili WSJ haberi büyük ihtimalle tamamen saçmalık'' değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan'la Pekin'de görüşmüştü...



''Çinli üst düzey askeri yetkililer, Xi Jinping'e karşı bir darbe planladı ve rüşvet karşılığında ABD ile istihbarat paylaştı'' iddialarını değerlendiren Şangay Üniversitesi^nden Nurettin Akçay ise casusluk iddialarını inandırıcı bulmasa da, Youxia'yla Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasındaki geçmişteki diyaloğa dikkat çekti.

Müthiş bir sızma olmuştur...

''Soruşturma başlatılan Çin'in en üst düzey generali Zhang Youxia, ABD'ye nükleer silah verilerini sızdırmak, rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak gibi konulardan suçlanıyor.'' hatırlatmasında bulunan Akçay,

''ABD’ye bilgi sızdırdığı konusunun pek gerçek olduğunu düşünmüyorum. Öyleyse müthiş bir sızma olmuştur. Yine de şu ayrıntıları bilmek gerek.

Ağustos 2024'te Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Pekin'i ziyaret ediyor ve özellikle Zhang Youxia ile sıradışı bir görüşme talebinde bulunuyor. Görüşülüyor da.

Ayrıca Sullivan'ın Zhang Youxia ile gizli bir ilişkisi olduğuna dair söylentiler dahi var'' değerlendirmesinde bulundu.



Tasfiyelerin altındaki sebepler neydi?



Nurettin Akçay,

''Çin’deki tasfiyeler için bir çok sebep söylendi. Rüşvet, bilgi sızıntısı, görevi kötüye kullanma vb.

Ama bu tasfiyelerin altında iki neden olduğunu düşünüyorum.

1-Ordudaki üst düzey görevlilerden bazıları Tayvan’ın ana karaya katılması konusunda Xi kadar istekli değillerdi. Başkan Xi’nin de en büyük hayali bu. (Ordunun Tayvan konusunda bu kadar isteksiz olması da çok ayrı ve ilginç bir konu belki sonra yazarız buraya)

2-Ordudaki yarı bağımsız yapılar. Her ne kadar Ordu’nun amacı partiye hizmet olarak bilinse de ordu yer yer partinin emirlerinden bağımsız hareket edebiliyor ve liderliği umursamayabiliyordu. Xi de bu yolla liderliğini tam olarak oturtmak istedi.

Rüşvet falan çok da önemli meseleler değil aslında.'' hatırlatmasında bulundu.