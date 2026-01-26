Son Mühür- İsrail'in enerji ihtiyacının yükünü çeken Azerbaycan, iki ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın başkanlığındaki İsrail heyetini ağırladı.

Vizyoner bir lider vurgusu...



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ziyaret sonrası yayınladığı mesajda,

''Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusunu etkileyici başarılara taşıyan vizyoner bir liderdir.

Bakü'de büyüleyici bir görüşme yaptık ve Azerbaycan'daki Yahudi hayatına yönelik dostluğu ve desteği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim.

Birçok sektörden İsrailli şirketler ve ekonomik kuruluşlardan oluşan üst düzey bir iş-ekonomi heyetinin yanı sıra Bakü'ye vardım.

Ortak amacımız, enerji, savunma, su, tarım, turizm ve daha fazlası alanlarında ortaklığımızı derinleştirmektir.

Stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz hafta da Davos zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya gelmişti.