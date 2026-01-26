Almanya’nın başkenti Berlin’i karanlığa gömen ve binlerce insanı mağdur eden enerji altyapısı saldırısında soruşturma yeni bir boyuta taşındı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, kentin güneybatı hattındaki elektrik kablolarına yönelik gerçekleştirilen sabotajın aydınlatılması için Federal Savcılık tarafından 1 milyon avro tutarında rekor bir ödül belirlendiğini resmen doğruladı.

Benzeri görülmemiş ödül

Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda sürece dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Spranger, belirlenen ödül miktarının Almanya tarihinde istisnai bir durum olduğunu vurguladı. Bu büyüklükteki bir teşvikin tek seferlik bir hadise olduğunu belirten Spranger, federal hükümetin daha önce benzer bir senaryoda bu çapta bir adım attığına dair bir emsal hatırlamadığını ifade etti. 3 Ocak tarihinde gerçekleşen kundaklama olayının faillerini tespit edebilecek somut bilgilere ulaşılması hedeflenirken, yetkililer bu hamleyle suçlular üzerindeki çemberi daraltmayı amaçlıyor.

100 bin kişi mağdur oldu

Berlin’in modern tarihindeki en zorlu enerji krizlerinden biri olarak kayıtlara geçen olay, 3 Ocak günü kentin güneybatı kesimindeki ana iletim hatlarının hedef alınmasıyla başladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en uzun süreli enerji kesintilerinden biri olan bu saldırı sonucunda yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı. Kış şartlarının ağır hissedildiği dönemde 50 binden fazla hane, günlerce hem ışıksız hem de ısıtmasız kalarak hayatta kalma mücadelesi verdi. Kentin enerji dağıtım ağını yöneten Stromnetz Berlin şirketi, tüm abonelere ancak beş günlük yoğun bir operasyonun ardından yeniden enerji sağlayabildi.

"Terör Eylemi" olarak nitelendirilen sabotajı Volkan Grubu üstlendi

Resmi makamlarca doğrudan bir "terör eylemi" olarak tanımlanan bu kundaklama vakası, Federal Savcılık tarafından en üst düzeyden soruşturuluyor. Elektrik şebekesine yönelik bu sistemli saldırıyı, aşırı sol görüşleriyle bilinen "Volkan Grubu" (Vulkangruppe) üstlendi. Savcılık, eylemin yalnızca bir sabotaj değil, toplumsal düzeni hedef alan bir terör faaliyeti olduğu şüphesiyle dosyayı derinleştirirken, elde edilecek her türlü istihbaratın faillere ulaşmakta kritik rol oynayacağı belirtiliyor.