Son Mühür - Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ARD televizyonuna verdiği demeçte Trump’ın ifadelerinin ABD askerleriyle omuz omuza mücadele ederken hayatını kaybeden müttefik askerlerin anısına saygısızlık olduğunu söyleyerek, ABD Başkanı’ndan özür beklediklerini dile getirdi.

"Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilemek nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olacaktır" diyen Pistorius, Trump'ın sözleri için şunları dedi: ‘Uygunsuz ve saygısızca...'

Bu meseleyi ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ile yüz yüze ele alıp almayacağı sorulan Pistorius, “Elbette, kendisini görür görmez bu konuyu gündeme getireceğim” ifadelerini kullandı.

Trump'ın söyledikleri

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fox News’e verdiği röportajda Afganistan’da NATO güçlerine hiçbir zaman ihtiyaç duyulmadığını savunmuş, Avrupalı askerlerin çatışmalar sırasında cephe hattından uzak kaldığını öne sürmüştü. Bu sözler Danimarka, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tepkiyle karşılandı.