Son Mühür - Çin’de Merkezi Askeri Komisyon (MAK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Youşia hakkında yürütülen soruşturmada, ülkenin nükleer programına dair gizli bilgileri ABD’ye aktardığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın, suçlamalarla ilgili üst düzey komutanlara verilen bilgilendirme toplantısına katılan kaynaklara dayandırdığı habere göre Cang’ın, Çin’in nükleer çalışmalarına ilişkin teknik verileri ABD’ye ilettiği ve bunun ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğu öne sürüldü. İddialara ilişkin bulguların, Çin’in askeri ve sivil nükleer projelerinden sorumlu Çin Ulusal Nükleer Şirketi’nin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıktığı belirtildi. Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Çin Ulusal Denetleme Komisyonu da 19 Ocak’ta Gu hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bomba iddialar

Ayrıca Çinli generalin, uzun süre başında bulunduğu MAK bünyesindeki Donanım Geliştirme Dairesi’nde terfi ve atamalar karşılığında rüşvet aldığı, eski Savunma Bakanı Li Şangfu’nun göreve getirilmesinin de yüksek miktarda rüşvetle gerçekleştiği öne sürüldü. Li Şangfu’nun 2023’te bir süre ortadan kaybolmasının ardından görevden alındığı, bir yıl sonra da hakkında yolsuzluk soruşturması açıldığı hatırlatıldı. Cang’ın, ordu donatımı ve savunma sanayisindeki yetkilerini kötüye kullanarak kurum içinde nüfuz alanları oluşturmak ve siyasi gruplar kurmakla suçlandığı belirtildi. Cang’la birlikte soruşturulan Genelkurmay Başkanı Liu Cınli’nin de benzer iddialarla karşı karşıya olduğu, soruşturma kapsamında her iki generale yakın bazı subayların telefonlarına el konulduğu ileri sürüldü.

Önemli bir askeri figür

Şi Cinping ile aileden gelen eski bir dostluğu bulunan Cang, Çin ordusunda devlet başkanına en yakın isimlerden biri olarak tanınıyordu. Her ikisi de Şaanşi eyaletli olan Şi ve Cang’ın babaları, iç savaş döneminde Mao Zıdong liderliğindeki Komünist güçlerin önde gelen siyasi ve askeri kadroları arasında yer aldı. Cang’ın babası Cang Congşün, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Kuzeybatı Saha Ordusu komutanlığını yaparken, Şi’nin babası Şi Congşün aynı birimde siyasi komiser olarak görev aldı.

2011’de orgeneral rütbesine yükselen 75 yaşındaki Cang, Şi’nin 2012’de Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri seçilmesinin ardından, o dönem Genel Silahlanma Dairesi adıyla bilinen ordu donatım biriminin başına getirildi. Cang’ın, Şi döneminde başlatılan ordu reformu ve modernizasyon sürecinde önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. Yedi üyeden oluşan Merkezi Askeri Komisyonun iki başkan yardımcısından biri olan Orgeneral Cang, ordunun en kıdemli askeri konumundaydı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi’nin en üst karar organlarından biri olan 24 kişilik Siyasi Büro’da da yer alıyordu.

Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor

Çin’de son dönemde silahlı kuvvetlere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında birçok üst rütbeli asker görevden uzaklaştırılmış, partiden çıkarılmış ya da meclis üyeliklerini kaybetmişti. 2023 yılında nükleer silahlar ve uzun menzilli füzelerden sorumlu Roket Kuvvetleri, 2024’te ise askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi hakkında soruşturmalar başlatıldı. Bu süreçte söz konusu birimlerde daha önce komutanlık yapan eski ve yeni iki Savunma Bakanı Orgeneral Vey Fınghı ile Orgeneral Li Şangfu, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla ordudan ve partiden ihraç edilerek yargı önüne çıkarıldı. Ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua’nın da haklarındaki incelemeler nedeniyle görevlerinden alındığı ve partiden çıkarıldığı bildirildi.