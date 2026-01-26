ABD’nin geniş kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı adeta felç etti. Ülke basınındaki haberlere göre, genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken Tennessee, Mississippi, Louisiana, Teksas, Kentucky, Georgia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina’da yaklaşık 953 bin kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ise farklı seviyelerdeki hava uyarılarının toplam 213 milyon kişiyi kapsadığını duyurdu.

Yetkililer, bazı bölgelerde kar yağışının etkisini ciddi şekilde artırdığını bildirdi. Indiana’da kar kalınlığı 33 santimetreye, Missouri’de 30 santimetreye, Ohio’da ise 28 santimetreye ulaştı. Arkansas, Illinois ve Kansas’ta 20 santimetre, Oklahoma’da 18 santimetre, Teksas’ta 15 santimetre ve Tennessee’de 13 santimetre ölçüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kara ulaşımında da zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Uzaktan eğitime geçildi

Zorlu hava şartları ülkenin en kalabalık kentlerinden New York’ta da hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında kar kalınlığı 24 santimetreye ulaşırken, Belediye Başkanı Zohran Mamdani pazartesi günü tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

5 kişi öldü

Mamdani, sokakta yaşayan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Bu ölümlerin kesin nedenlerini henüz bilmiyoruz. Ancak yaşananlar, aşırı soğukların özellikle evsiz vatandaşlarımız açısından ne denli tehlikeli olabildiğini bir kez daha gösteriyor” dedi. OHAL ilan edildi ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ülkede etkili olan fırtınaları “tarihi” olarak tanımlayarak Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana’da federal acil durum ilan edildiğini duyurdu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise Washington DC’nin de yer aldığı Columbia bölgesiyle birlikte toplam 17 eyalette olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum uygulamasına geçildiğini bildirdi.