Son Mühür- Türkiye genelinde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayı bırakma kararı alan vatandaşların sayısında geçtiğimiz yıla oranla devasa bir artış yaşandığını duyurdu. Bakanlığın sunduğu profesyonel destek mekanizmalarına gösterilen bu ilgi, toplumun sağlıklı yaşam bilincinin her geçen gün daha da pekiştiğini kanıtlar nitelikte.

Sigara bırakma polikliniklerine büyük ilgi: Yüzde 60'lık sıçrama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk 1,5 aylık dönemine ait çarpıcı verileri paylaştı. Bakan Memişoğlu, Sigara Bırakma Polikliniklerine yapılan başvuru sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 oranında bir artış gösterdiğini belirtti. "Birlikte bırakıyoruz! Birlikte başaracağız" sloganıyla paylaşılan veriler, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen binlerce kişinin profesyonel yardım almak için harekete geçtiğini ortaya koydu.

Rakamlarla tütünsüz Türkiye yolculuğu

Bakanlığın paylaştığı istatistiksel rapor, bu olumlu değişimin boyutlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının ilk 1,5 ayında toplam 30 bin 675 vatandaş sigara bırakma polikliniklerine başvururken, bu sayı 2026 yılının aynı zaman diliminde 48 bin 841 seviyesine ulaştı. Aradaki bu belirgin fark, hem bakanlığın yürüttüğü farkındalık kampanyalarının başarısını hem de vatandaşların dumansız bir hayat kurma konusundaki güçlü iradesini yansıtıyor.

Bakan Memişoğlu'ndan "Dumansız Türkiye" çağrısı

Elde edilen tablonun umut verici olduğunu vurgulayan Bakan Kemal Memişoğlu, milletin kendi sağlığını koruma noktasında gösterdiği bu kararlılığın altını çizdi. Paylaşımında, "Bu tablo açıkça gösteriyor ki, milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı" ifadelerini kullanan Memişoğlu, tütün ürünlerinden kurtulmak isteyen tüm bireyleri bu toplumsal hareketin bir parçası olmaya davet etti. Bakanlık, artan başvurular karşısında poliklinik hizmetlerini ve destek programlarını güçlendirerek sağlıklı bir gelecek inşa etme hedefine odaklanmış durumda.