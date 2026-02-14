Son Mühür- Çağımızın en korkutucu hastalıklarından biri olan demansın çözümü, tutkunlarının yerine hiçbir şey koyamadığı kahvede olabilir mi?

''Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı'' var diyenleri sevindiren haber, dünyanın en saygın ve etkili tıp dergilerinden JAMA (Journal of the American Medical Association)'da online olarak yayınlanan makaleyle gözler önüne serildi.

131 bin 821 kişi, tam 43 yıl...



Kahveyle demans arasında ilişkiyi mercek altına alan ve tam 43 yıla yayılan araştırmada 131 bin 821 kişinin kahve tutkusu incelendi.

Y.Zang ve 12 arkadaşı tarafından kaleme alınan araştırmaya göre kafeinli kahve tüketimiyle demans riski arasında ters ilişki var.

Risk en düşük seviyede...



Günde yaklaşık 2-3 fincan kafeinli kahve veya 1-2 fincan kafeinli çay tüketenlerde risk en düşük seviyede. Daha fazla tüketimde ek fayda gözlenmiyor.

Kafeinli çay da benzer şekilde koruyucu.

Kafeinsiz kahve ile demans arasında ise hiçbir anlamlı ilişki bulunmadığı görülüyor.

