Son Mühür - Özel ENTO Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Denizhan Özkaya, revizyon rinoplastinin; daha önce yapılan burun estetiği ameliyatı sonrasında estetik beklentilerin tam olarak karşılanmaması veya nefes alma gibi fonksiyonel şikâyetlerin devam etmesi durumunda, detaylı değerlendirme sonrası planlanan düzeltici bir cerrahi işlem olduğunu belirtti.

Revizyon rinoplastinin temel amacının, burun yapısını hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yeniden dengelemek olduğunu ifade eden Dr. Özkaya, bu sürecin ilk ameliyata kıyasla daha özenli bir planlama ve deneyim gerektirdiğinin altını çizdi.

Revizyon ameliyatları neden farklı bir yaklaşım gerektirir?

Revizyon kelimesinin “yeniden değerlendirme” anlamına geldiğini hatırlatan Dr. Özkaya, bu ameliyatların her hasta için mevcut anatomik duruma özel olarak planlandığını belirterek şunları söyledi, “İlk ameliyatta cerrah kendi planı doğrultusunda ilerler. Revizyon rinoplastide ise daha önce cerrahi işlem görmüş bir burun yapısı söz konusudur. Bu nedenle her hasta için yeni ve kişiye özel bir cerrahi yol haritası oluşturmak gerekir.”

Revizyon ameliyatlarında operasyon süresinin ve iyileşme döneminin ilk rinoplastiye göre bir miktar daha uzun olabildiğini ifade eden Özkaya, bunun hastalar açısından olumsuz bir durum olmadığını; aksine sürecin doğası gereği beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

İyileşme süreci neden daha uzun sürebilir?

Burun estetiğinde cildin, kemik ve kıkırdak yapıdan kontrollü şekilde ayrılarak yeniden şekillendirildiğini belirten Dr. Özkaya, bu işlemin mikro dolaşım ve lenfatik sistem üzerinde geçici etkiler oluşturabildiğini söyledi. Revizyon ameliyatlarında bu yapıların ikinci kez etkilendiğini kaydeden Op.Dr. Denizhan Özkaya, bu nedenle ödemin azalması ve dokuların tamamen toparlanmasının daha uzun sürebileceğini söyledi. Ancak bu durumun kalıcı bir sorun anlamına gelmediğini özellikle anlatan Özkaya, uygun takip ve sabırlı bir iyileşme süreciyle sağlıklı ve tatmin edici sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti.

Hangi şikâyetlerle revizyon talep edilir?

Hastaların en sık; burun ucunda düşme hissi, burun sırtında düzensizlik, burun delikleri arasında asimetri veya nefes alma problemleri nedeniyle revizyon başvurusunda bulunduğunu aktaran Dr. Özkaya, acil bir müdahale gereken bir komplikasyon olmadığı sürece ilk ameliyat sonrası en az 6 ay - 1 yıl beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Revizyon Cerrahisinde planlama

Revizyon rinoplasti operasyonlarının genellikle açık teknikle gerçekleştirildiğini kaydeden Özkaya, bu yöntemin cerraha burun yapılarını daha net görme ve daha kontrollü müdahale etme imkânı sunduğunu söyledi. Dr. Özkaya, revizyon vakalarda, ilk ameliyatta alınan kıkırdak miktarına bağlı olarak burun desteğinin yeniden sağlanması gerekli olduğunu ifade etti. Burun estetiğinde kadın ve erkek hasta oranlarının yaklaşık eşit olduğunu anlatan Dr. Özkaya, burun çökmesi gibi durumların daha kapsamlı revizyon cerrahileri kapsamında değerlendirildiğini söyledi. İlk ameliyatın başka bir hekim tarafından yapılmış olması halinde ameliyat notlarının planlama sürecinde yol gösterici olabileceğini ifade eden Op.Dr.Denizhan Özkaya, şunları söyledi, “Doğru değerlendirme, doğru zamanlama ve deneyimli bir cerrahi yaklaşımla revizyon rinoplasti, estetik ya da fonksiyonel açıdan beklenen sonucu elde edememiş hastalar için önemli bir ikinci şans sunar. Ancak her hasta için süreç bireysel olarak ele alınmalı ve gerçekçi beklentilerle planlama yapılmalıdır.”