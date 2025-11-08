Son Mühür / Osman Günden - Çağdaş Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Mine Söğüt, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşayan Kütüphane Sohbetleri” kapsamında İzmirlilerle bir araya gelecek. Yazar, “Ormandaki Kalpsiz Ceylan” adlı kitabı üzerine gerçekleştirilecek söyleşide okurlarıyla buluşacak.

Söyleşi 11 Kasım’da APİKAM’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlik, 11 Kasım Salı günü saat 19.00’da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Konferans Salonu’nda yapılacak. Etkinliğin moderatörlüğünü, yazar ve eğitmen Ali Kırkar üstlenecek. Mine Söğüt, söyleşide “Ormandaki Kalpsiz Ceylan” kitabı üzerinden insanın doğa, vicdan ve toplumsal bilinçle kurduğu ilişkiyi ele alacak.

“Yaşayan Kütüphane” kavramı: öğrenmenin yaşayan biçimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yaşayan Kütüphane” projesi, klasik kütüphane anlayışının ötesine geçerek bilgiyle insanı buluşturan dinamik bir öğrenme modeli sunuyor. Bu yaklaşım, kütüphaneleri yalnızca kitapların bulunduğu alanlar olmaktan çıkarıp, düşünsel üretimin, paylaşımın ve dayanışmanın merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde, sanat, edebiyat, bilim ve toplumsal yaşamda iz bırakan isimler; yaşam öykülerini, deneyimlerini ve düşünsel dünyalarını katılımcılarla paylaşıyor.

Toplumsal etkileşim ve kültürel gelişim hedefleniyor

“Yaşayan Kütüphane Sohbetleri” yalnızca edebiyatı değil, toplumsal etkileşimi de merkezine alıyor. Etkinlik dizisiyle bireylerin kültürel gelişimine katkı sağlamak, dayanışma bilincini güçlendirmek ve ortak üretim kültürünü teşvik etmek amaçlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen buluşmalar, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmanın yanı sıra düşünsel paylaşımı da artırıyor.