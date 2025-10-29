Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili süreci detaylandırdı. Tugay, kararın kendisinden önceki dönemde alındığını belirterek, AK Partili meclis üyelerine ve otoparkın ortaklarına "Güçlendirmeyi yapabileceğinizi iddia ediyorsanız, buyurun siz yapın, biz engel olmayız" çağrısında bulundu. Başkan ayrıca kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması gerektiğini vurguladı.

Güçlendirme girişimi sonuçsuz kaldı

Başkan Cemil Tugay, göreve geldikten sonra Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkımını engelleme yollarını araştırdıklarını ifade etti. Otoparkın depreme dayanıksız olduğu yönündeki kararın ve yıkım sürecinin kendisinden önceki dönemde başlatıldığını hatırlatan Tugay, "Bakanlıktan buraya bir güçlendirme projesi yapmak için süre tanımasını istedik. O süre boyunca arkadaşlarımız güçlendirme projesi yapmaya çalıştı. Ancak sonuçta şu an anlaşıldı ki buraya güçlendirme projesi yapılamıyor," dedi.

Yasal zorunluluk ve boşaltma talepleri

Güçlendirme projesi yapılamayacağı anlaşılınca süreci sürdürmenin bir anlamı kalmadığını belirten Tugay, asıl yıkım baskısının Büyükşehir Belediyesi'nden gelmediğini dile getirdi. Konak Kaymakamlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden sürekli olarak yazılar geldiğini aktaran Başkan, "Oranın boşaltılması ve elektriğin suyun kesilmesiyle ilgili bizzat bu makamlardan yazılar geldi. Yani Büyükşehir Belediyesi bu işi zorlamadı. Biz görevimizi yapmak zorundayız," ifadelerini kullandı. Bu görevin, riskli olduğu tescillenmiş binanın yıkım işlemini sürdürmek olduğunu söyledi.

AK Partili Meclis üyelerine seslendi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin "güçlendirmenin mümkün olduğu" yönündeki iddialarına yanıt veren Tugay, otoparkın yüzde elliden daha fazla ortaklığının Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'nda olduğunu hatırlattı. Tugay, bu kurumlara ve iddialı meclis üyelerine çağrı yaparak şunları söyledi:

"Bu bankalar ve vakıflar o zaman güçlendirme projesini yapsın, biz buna engel olmayız. Biz bunu durdurmayız dedik. Bizi suçlamak yerine buyursunlar yapamadığımızı iddia ettikleri güçlendirme projesini yapsınlar. Ondan sonra da burası güçlendirilmesi yapılsın ve yıkılmasın. Bizim zaten yıkılsın diye bir ısrarımız yok."

Kent Merkezi planlaması ve Otopark imkansızlığı

Başkan Tugay, yıkılan otopark yerine yeni bir alan yaratmanın kent merkezinin tarihi planlaması nedeniyle çok zor olduğunu dile getirdi. İzmir şehir merkezinde, mevcut yapılaşma yoğunluğu göz önüne alındığında, herhangi bir binayı kaldırmadıkça ya da bir sosyal alanı ortadan kaldırmadıkça otopark yapma şansının bulunmadığını belirtti. Bu durumun bugün değil, 60-70 sene önce verilen kararların sonucu olduğunu ifade etti ve ekledi: "Sonuçta alan bulmanız lazım ki oraya otopark yapalım. Ben bununla ilgili önerilere açığım."

Kent merkezleri araçlardan arındırılmalı

Konuşmasının sonunda modern şehircilik ilkelerine değinen Cemil Tugay, kent merkezlerinin trafikten arındırılması ilkesinin bütün çağdaş metropollerin kabul ettiği bir uygulama olduğunu vurguladı.

Başkan, "Herkes kapının önüne kadar arabayla gelme alışkanlığından vazgeçmeli. İzmir toplu taşımayı, yürüyerek ya da bisikletle ulaşımı artık yavaş yavaş benimsemeli," çağrısında bulundu. Şehir merkezine daha fazla araç getirmek, yeni otoparklar ve tüneller açmak gibi çözümleri yeniden düşünmek gerektiğini belirterek, "Acaba gerçekten doğru olan bu mu? Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz?" sorularını sordu.