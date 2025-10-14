Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nin 323’üncü Sokak'taki iki katlı bir evde dün gece saat 22.00 sularında yürek yakan bir olay yaşandı. İddialara göre, ev sahibi Muzaffer Yıldız (60) ile aile bireyleri arasında nedeni henüz kesinleşmeyen bir tartışma başladı. Gerilimin hızla yükseldiği bu anlarda, Muzaffer Yıldız’ın elinde bulunan tabancayı çekerek ateşlediği ve talihsiz bir kaza sonucu kurşunun kızı Meltem Yıldız'a isabet ettiği belirtildi. Meltem Yıldız, karın bölgesinden aldığı yara sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Faciayı tetikleyen pişmanlık ve intihar

Kızını vurduğunu fark eden ve yaşadığı şokun etkisiyle derin bir pişmanlığa kapılan baba Muzaffer Yıldız, kısa süre sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Silah seslerinin yankılandığı evin içerisindeki diğer aile üyeleri, derhal durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, baba kurtarılamadı

Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralı olarak buldukları baba Muzaffer Yıldız’ı hızla Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Kız Meltem Yıldız ise ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun çabalara rağmen Muzaffer Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Karnından yaralanan Meltem Yıldız ise acil olarak ameliyata alındı ve tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin devam edip etmediği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Polis soruşturması başlatıldı

Yaşanan bu dramatik olayla ilgili olarak emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve tartışmanın kesin nedenini belirlemek amacıyla evde incelemelerde bulundu ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya başladı. Olayın, anlık bir sinir patlaması sonucu mu yoksa daha önceden var olan bir anlaşmazlığın sonucu mu gerçekleştiği soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Aile çevresi ve komşuları da yaşanan bu trajedi karşısında büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Kamuoyu, Meltem Yıldız’ın sağlık durumu ile soruşturmanın seyrine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.