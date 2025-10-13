İstanbul’da 369 kişiden muvafakatname alarak sahte fatura düzenleyen şüphelilerin, toplam 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, bunlardan 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

369 kişiden muvafakatname aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere “yardımcı olacaklarını” söyleyen bir şebekenin faaliyetleri deşifre edildi.

Şüphelilerin, bu kişilere sanki kredi tahsis etmiş gibi işlem yaptığı ve ardından ürün satışı yapılmış gibi sahte fatura düzenledikleri ortaya çıkarıldı. Bu faturaların bedellerinin tahsili için de icra müdürlüklerine başvurarak 369 kişiye muvafakatname imzalattıkları tespit edildi.

İcra daireleri üzerinden para aklama planı

Yapılan incelemelere göre şüpheliler, düzenledikleri faturaları yasal bir süreçmiş gibi gösterip icra daireleri üzerinden tahsilat sağladı.

Bu yöntemle sistematik biçimde hareket eden örgüt üyelerinin, gerçekte var olmayan ticari işlemlerden 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Eş zamanlı operasyon: 29 kişi gözaltında

Emniyet birimleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 10 Ekim günü operasyon düğmesine bastı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte faturalara ait çok sayıda belge, dijital veri ve muvafakatname örnekleri ele geçirildi.

20 kişi tutuklandı, 9’u adli kontrolle serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgulamanın ardından 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananların örgüt yöneticileri ve para trafiğini organize eden kişiler olduğu öğrenildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Soruşturmayı yürüten savcılık, olayda kullanılan sahte fatura ve muvafakatname ağının başka illere uzanma ihtimaline karşı incelemeyi genişletti.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin parayı aklamak için kullandığı şirket bağlantılarını ve banka hesap hareketlerini detaylı biçimde araştırıyor.