Sivasspor’da forma giyen Yunan futbolcu Charilaos Charisis, 2024 yılı için açıklanan Sivas vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer aldı. Sivas Defterdarlığı tarafından yayımlanan listede Charisis, 7 milyon 650 bin liralık gelir vergisiyle şehrin en fazla vergi ödeyen kişilerinden biri oldu.

Sivas Defterdarlığı’nın resmi web sitesinde yayımlanan verilere göre, Sanayi ve İmalat Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri alanında çalışan Süleyman Erdemir, 15 milyon 476 bin lira gelir vergisiyle listenin zirvesine yerleşti. Erdemir’in ardından gelen Charisis, yüksek gelir vergisiyle dikkat çekti.

Yabancı futbolcu listede ikinci sıraya yerleşti

Sivasspor’un önemli isimlerinden olan Charilaos Charisis, 2024 yılı boyunca gösterdiği performansın yanı sıra ekonomik katkısıyla da öne çıktı. Charisis, vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer alarak şehrin ekonomik gündemine damga vurdu.

Benzer bir durum Konya’da da yaşandı. Konyaspor’un 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya, birçok sanayiciyi geride bırakarak vergi rekortmenleri listesinde 12. sırada yer aldı. Ayrıca, iki futbolcunun daha ilk 50’de bulunması dikkat çekti.