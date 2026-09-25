Merkezi yerleştirme safhasında istedikleri yükseköğretim programlarına giremeyen veya boş kontenjan şansını değerlendirmek isteyen adayların tercih mesaisi eylül ayının son çeyreğinde tamamlandı. Adayların üniversitelerin taban puanlarını dikkate alarak oluşturdukları listeler sisteme işlendi; şimdi ise ölçme ve yerleştirme kurumundan gelecek nihai açıklama bekleniyor.

RESMİ KURUMLARDAN 2026 EK YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİNE DAİR BİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Listelerini 17 - 21 Eylül 2026 döneminde elektronik ortama aktaran öğrenciler, sürecin sonuçlanması için geri sayıma geçti. Yetkililer tarafından şu ana kadar ekranların erişime açılacağı net bir gün veya saate dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm değerlendirme adımlarının; 2026 yılına ait genel sınav kılavuzu ile ek yerleştirme koşullarını barındıran belgelerdeki kurallar çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü biliniyor.

GEÇTİĞİMİZ SENE TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE İLAN EDİLMİŞTİ?

Yeni dönemin ilan takvimini tahmin edebilmek açısından, bir önceki yılın işleyiş modeli temel bir referans noktası kabul ediliyor. 2025 yılındaki ikinci şans başvuruları 25 ile 30 Eylül günleri arasında toplanmış, yerleştirme tabloları ise 6 Ekim tarihinde kamuoyuna sunulmuştu. Bu veriler değerlendirildiğinde, başvuruların kapanmasını izleyen yaklaşık bir haftalık süre zarfında öğrencilerin yeni bölümlerini öğrenmesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

ÖĞRENCİLER SİSTEME NEREDEN VE HANGİ BİLGİLERLE GİRİŞ YAPACAK?

Değerlendirme maratonu bitip yerleştirmeler kesinleştiğinde, hangi adayın hangi fakülte veya meslek yüksekokuluna kayıt hakkı kazandığı dijital ortamda duyurulacak. Sonuçlarını görmek isteyen kişilerin "sonuc.osym.gov.tr" uzantılı resmi adresi ziyaret etmesi gerekecek. İlgili ekrana ulaşabilmek için kişisel T.C. kimlik numarasının ve şifrelerin kullanılması zorunlu tutulacak.