Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesi rolüyle usta oyuncu Ahu Sungur ekibe dahil olarak senaryodaki tansiyonu yükseltecek. Oya İloğulları'nın hayat verdiği Ayşin karakterinin gizemli aile bağları bu katılımla birlikte gün yüzüne çıkacak.

Ekranların sevilen yüzü uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönerken dizideki dengeleri sarsmaya hazırlanıyor. İki ailenin kesiştiği noktada yaşanacak yeni çatışmalar seyirciyi ekrana bağlayacak.

Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesi kim oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ayşin'in annesi karakterini usta oyuncu Ahu Sungur canlandıracak. Deneyimli oyuncu kızının hayatına beklenmedik bir anda girerek hem genç kadının geçmişini aralayacak hem de köşkteki güç dengelerini sarsacak.

Başarılı tiyatrocu canlandıracağı güçlü anne figürüyle cuma akşamlarına bambaşka bir soluk getirecek. Karakterin gelişi hikayedeki sır perdesini aralayarak ana karakterlerin hayatındaki tüm dengeleri değiştirecek.

Fenomen dizinin kadrosuna katılan yeni isimler

Sezon başından bu yana yeni oyuncularla genişleyen ekip her hafta zirve yarışında fark yaratmayı sürdürdü. Ahu Sungur'un gelişiyle beraber dizinin ana çatışma eksenine yeni bir aile gerilimi eklendi.

Oyuncu Karakter Rolün Tanımı Ahu Sungur Ayşin'in Annesi Aile geçmişini getiren yeni karakter Oya İloğulları Ayşin Hikayedeki genç başrol figürü Barış Kılıç Ömer Aile dengelerini yöneten kilit isim

Çekimlerine hızla başlanan yeni bölümlerde anne ile kız arasındaki sarsıcı yüzleşmeler ekran başındakileri etkileyecek. Senaristler yeni karakter için özel sahneler yazdı.

Ahu Sungur setlere hangi projeyle döndü

Daha önce birçok unutulmaz televizyon dizisinde güçlü ve otoriter anne rollerini başarıyla üstlenen oyuncu, setlere uzun bir aradan sonra çok iddialı bir projeyle adım attı. Tiyatro sahnelerinin ardından televizyona dönüşü hayranlarını sevindirdi.

Yeni bölümlerin fragmanında görünmesi beklenen tecrübeli isim reyting yarışında yapımcıların elini güçlendirecek. Kızılcık Şerbeti sürpriz transferleriyle ekran yolculuğuna hız kesmeden devam edecek.