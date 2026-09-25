Ispanak mutfağa girdiğinde en fazla zaman alan işlerden biri temizliği oluyor. Yaprakların ve köklerin arasına yerleşen ince kum, birkaç kez yıkandıktan sonra bile kalabiliyor. Referans yöntemde ise geniş bir kap, soğuk su, tuz ve sirke kullanılıyor.

Önce kökleri ayırmak gerekiyor

Temizliğe ıspanağı doğrudan suya atarak başlanmıyor. İlk olarak dipteki sert kök bölümleri kesiliyor ve yapraklar birbirinden ayrılıyor.

Böylece köklerin arasında sıkışan çamur ve kum suyla daha kolay temas ediyor. Bu aşamada derin ve geniş bir kap tercih ediliyor.

Tuz ve sirke eklenen suda bekletiliyor

Kap soğuk suyla dolduruluyor. Ardından bir miktar kaya tuzu ve doğal sirke ekleniyor. Ispanaklar hazırlanan suyun içerisinde yaklaşık 10-15 dakika bekletiliyor.

Bekleme sırasında yaprakların arasındaki kum ve tortuların kabın tabanına çökmesi amaçlanıyor.

En önemli ayrıntı suyu dökmemek

Bekleme süresinin ardından sık yapılan hata, kabın içindeki suyu ıspanaklarla birlikte süzmek oluyor. Bu işlem dipte biriken tortunun yeniden yapraklara karışmasına yol açıyor.

Bunun yerine ıspanaklar kevgirle suyun üst kısmından alınarak başka bir kaba aktarılıyor. Kirli su ve tabandaki tortu ise geride bırakılıyor. Son olarak yapraklar temiz suyla yeniden durulanıyor.

Fazla suyu alınarak pişirmeye hazırlanıyor

Temizlenen ıspanakların üzerindeki fazla su da pişirmeden önce alınıyor. Sebze kurutucusu veya temiz bir mutfak havlusu bu aşamada kullanılıyor.

Böylece ıspanak doğrudan fazla suyla tencereye girmiyor. Kısa bekletme ve doğru süzme yöntemi, özellikle yaprakların arasındaki inatçı kumun temizlenmesinde mutfak işini kolaylaştırıyor.