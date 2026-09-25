Asya merkezli teknoloji devi, 23 Eylül 2026 tarihinde ana vatanında düzenlediği organizasyonla mobil pazarın en üst segmentine hitap eden yeni amiral gemisini tanıttı. Donanım sınırlarını zorlayan bu cihaz, yüksek kapasiteli enerji modülü ve çift ekran mimarisiyle küresel akıllı telefon pazarında rekabeti yeni bir boyuta taşıyor.

XIAOMI 18 PRO MAX TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK VE FİYATI NE OLACAK?

Çin'deki resmi lansmanın tamamlanmasının ardından teknoloji tutkunları rotayı yerel pazara çevirdi. Üretici firma, cihazın ilerleyen dönemde küresel ölçekte dağıtıma çıkacağını doğrulasa da henüz Türkiye özelinde kesin bir lansman takvimi paylaşmadı. Sosyal platformlarda kur ve vergi hesaplamaları üzerinden dolaşıma sokulan tahmini TL etiketlerinin resmi bir geçerliliği bulunmuyor. Gerçek satış rakamları ve raflardaki yerini alacağı tam tarih, markanın Türkiye ofisi tarafından yapılacak özel duyuruyla netlik kazanacak.

ÇİN BAZ ALINDIĞINDA YENİ MODELİN SATIŞ RAKAMLARI HANGİ SEVİYEDE?

Uzak Doğu pazarında lansmanın hemen ardından satışa açılan amiral gemisinin taban konfigürasyonu (12 GB bellek / 256 GB depolama) 6.999 yuan bedelle listelendi. Depolama alanını genişletmek isteyen kullanıcılar için 12 GB RAM ve 512 GB hafızalı sürüm 7.999 yuandan, 16 GB bellekli 512 GB model ise 8.999 yuandan alıcı buluyor. Serinin zirvesine yerleştirilen 16 GB RAM ve 1 TB devasa depolama alanına sahip versiyonun etiketi ise 9.999 yuan şeklinde belirlendi.

2 NM İŞLEMCİ, 8.500 MAH BATARYA VE DONANIMSAL GİZLİLİK EKRANI

Sistemin kalbinde, yarı iletken mimarisinde yeni bir periyodu temsil eden 2 nm üretim teknolojisine sahip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yongaseti görev yapıyor. 120 Hz tazeleme hızı sunan 1.208 x 2.624 piksel çözünürlüklü 6,9 inç LTPO AMOLED ana ekran, donanıma doğrudan entegre edilen bir gizlilik filtresiyle geliyor. Bu teknoloji, ekrana yandan bakıldığında içeriğin okunmasını engellerken, yapay zeka desteğiyle belirli ortamlarda otomatik olarak devreye girebiliyor. Cihazın güç ihtiyacını karşılayan 8.500 mAh kapasiteli devasa batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz aktarım protokolleriyle desteklenerek hızlı dolum avantajı sağlıyor. Yazılım tarafında Android 17 üzerine inşa edilen HyperOS 4 işletim sistemi kullanılırken, kasa tasarımı IP69 dayanıklılık sertifikası barındırıyor.

LEICA DESTEKLİ 200 MP KAMERA VE ARKA PANELE YERLEŞTİRİLEN İKİNCİ EKRAN

Mobil fotoğrafçılık alanında Leica iş birliği bu jenerasyonda da sürdürülüyor. Sırt kısmındaki optik modül; 200 MP değerindeki ana sensör, uzak mesafelerde kalite kaybını önleyen 200 MP çözünürlüklü periskop telefoto lens ve 50 MP'lik ultra geniş açı ünitesinden oluşuyor. Ön yüzeydeki çentikte ise 50 MP gücünde bir özçekim kamerası bulunuyor. Tasarımın en dikkat çekici mühendislik detaylarından biri olan arka kamera bloğuna bitişik 2,9 inçlik ikinci AMOLED panel; hem ana sensörlerin özçekim için kullanılmasında vizör görevi üstleniyor hem de sistem bildirimlerinin cihazı ters çevirmeden okunabilmesine olanak tanıyor.