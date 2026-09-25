Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye projesi olan Kanal D'nin fenomen yapımında belirsizlik sürüyor. Hazirana ayında ekranlara ara veren ekibin operasyonlarının bu sonbaharda devam edip etmeyeceği, televizyon kanallarının yeni yayın dönemine geçmesiyle birlikte milyonlarca izleyici tarafından merakla bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA ARKA SOKAKLAR BU CUMA VAR MI?

Eylül ayıyla birlikte rakip kanallar iddialı projelerini birbiri ardına vizyona sokarken, gözler doğrudan D Media imzalı bu yapıma çevrildi. Ancak kurumun resmi platformlarında paylaştığı haftalık program listelerinde 21. sezon ibaresine veya taze bölüm fragmanlarına henüz rastlanmadı. Herhangi bir duyuru yapılmadığı için, dizinin bu cuma akşamı izleyici karşısına çıkması beklenmiyor.

PROJE TAMAMEN BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜMLER ÇEKİLECEK Mİ?

Ekran serüveninin geleceği hakkında yaz aylarında peş peşe ortaya atılan iddialar seyircide kafa karışıklığı yarattı. İlk sezonlardan itibaren kalemi elinde tutan yazar kadrosundan Ozan Yurdakul, hem yapımcı şirketin hem de yayıncı kuruluşun projeyi sonlandırma kararı aldığını ifade etmişti. Buna rağmen Kanal D yönetimi cephesinden kesin bir "final" açıklaması gelmediği için, oyuncu grubunun yeniden setlere dönme ihtimali az da olsa masada kalmaya devam ediyor.

751. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE ALİ VE SANEM'İN BAŞINA NELER GELDİ?

Haziran ayında yayınlanan 20. sezonun son buluşmasında gerilim zirveye ulaşmıştı. Ekipten Ali, yasa dışı faaliyetlerin kilit noktası olan 'Yolcu' konumuna getirilmek maksadıyla zorla Ürgüp'e götürülmüştü. Eş zamanlı olarak Dr. Sanem de vereceği kritik bir seminer öncesinde yabancı güçlerin radarına girmiş; Josef ile Devran ikilisi onu ortadan kaldırmak için planlarını devreye sokmuştu. Rıza Baba'nın birimi ise kendi hayatlarını tehlikeye atma pahasına, merkezdeki bu iki ismi kurtarmak için ölümcül bir çatışmanın içine sürüklenmişti.