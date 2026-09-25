Fatmagül Fakı Lafçı fon soruşturması dosyasında adı geçen isimler arasında yer bularak polis ekiplerince gözaltına alındı. Survivor yarışmasıyla adını duyuran eski sunucu ve oyuncunun eşine ait inşaat şirketinde yönetici pozisyonunda bulunduğu belirlendi.

Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlenen baskınlarda haklarında işlem yapılmamış yedi şüpheliden altısı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken holdingin sermaye hareketleri mercek altına alındı.

Survivor Fatmagül neden gözaltına alındı?

Eski Survivor yarışmacısı Fatmagül Fakı Lafçı, Pusula Holding bünyesindeki kapalı fonda işlem yaparak 524 kat haksız kazanç sağlandığı öne sürülen şebekeyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin fonda hesabı bulunduğu ve sermaye piyasası kurallarına aykırı hareket ettiği iddia edildi.

Polis ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Emniyete götürülen eski yarışmacının ifadesi alınırken şirketin mali kayıtları uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

Eşi Kerem Lafçı ve şirket hisselerindeki kritik devir

Dosyadaki en çarpıcı detay Fatmagül Fakı Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın kurduğu inşaat şirketinde idari müdür olarak görev yapması oldu. Operasyonun hemen bir gün öncesinde şirket hisselerinin başka bir şahsa devredilmesi soru işaretlerini çoğalttı.

Kişi Şirketteki Görevi Adli Durum Fatmagül Fakı Lafçı İdari İşler Müdürü Gözaltında Kerem Lafçı Şirket Kurucusu Hisselerini Devretti Y.D. Yeni Hissedar İnceleme Altında

Kerem Lafçı'nın polis baskınından saatler önce ticari bağlarını koparması incelemeye takıldı. Gözaltı listesinde adı bulunmayan eşin durumu savcılık tarafından araştırılıyor.

Yüzlerce kat kazanç sağlayan kapalı fon çarkı

Soruşturma dosyasında sistemin kapalı tutulduğu dönemde bazı kişilerin yatırımlarını astronomik seviyelere çıkardığı tespit edildi. Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık gerekçesiyle hesap hareketleri tek tek çözüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık haksız yollarla sağlanan kazancın izini sürerek yeni tedbirleri devreye soktu.